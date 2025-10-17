Bộ mặt thật của 'bạn trai tận tụy nhất Trung Quốc'

Tỉnh dậy sau nhiều tháng hôn mê, cô gái 20 tuổi ở Liêu Ninh tố người bạn trai từng được truyền thông ca ngợi, thực chất là kẻ đã bạo hành, đánh cô chấn thương não.

Năm 2014, Lin Yingying và bạn trai Liu Fenghe cùng mở một tiệm bánh. Một hôm, cha Lin nhận được cuộc gọi báo tin con gái "ngã ở tiệm bánh và bị chấn thương đầu nghiêm trọng". Cô gái rơi vào hôn mê sâu.

Suốt hai tháng bạn gái hôn mê, Liu luôn túc trực chăm sóc, thay tã, mát-xa và vay 200.000 tệ (740 triệu đồng) để lo viện phí. Khi bác sĩ tiên lượng Lin khó có thể tỉnh lại, Liu thề sẽ ở bên cô đến hết đời.

Hình ảnh người bạn trai tận tụy nhanh chóng lan truyền, khiến Liu được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là "bạn trai tận tụy nhất Trung Quốc".

Trong hai tháng, Liu (bên trái) đã tận tâm chăm sóc Lin, hỗ trợ cô trong các công việc hàng ngày như thay tã, lật người cô trên giường và mát-xa cho cô. Ảnh: Handout

Sáu tháng sau, Lin tỉnh lại và được đưa về căn hộ hai người từng sống chung. Tuy nhiên, Liu bắt đầu ngăn cản gia đình đến thăm, sau đó cắt đứt liên lạc với lý do "đi làm trả nợ".

Khi đã có thể nói chuyện trở lại, Lin kể một sự thật kinh hoàng: cô không ngã mà bị chính Liu dùng cây cán bột đánh vào đầu vì làm cháy vài khay bánh. Đây không phải lần đầu tiên cô bị bạo hành. Trước đó, Liu từng nhiều lần đấm vào ngực, đập vỡ điện thoại và đánh cô bầm mặt.

"Tôi chỉ nhớ máu chảy ở tai rồi bất tỉnh", Lin kể lại. Cô cho biết sau khi hồi phục, Liu còn đe dọa sẽ giết cả gia đình nếu cô tiết lộ sự thật.

Năm 2016, cảnh sát đã bắt giữ Liu. Tại cơ quan điều tra, anh ta không tỏ ra hối hận và nói rằng đã "cố gắng hết sức để chuộc lỗi". Liu sau đó bị tòa án kết án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm, đồng thời phải bồi thường 250.000 tệ.

Liu trả lời truyền thông trong một phóng sự tháng 3/2025. Ảnh: douyin

Gần đây, tình tiết chính của vụ án được tòa án Liêu Ninh công bố trong một chiến dịch tăng cường minh bạch các vụ bạo lực gia đình, khiến câu chuyện gây xôn xao dư luận. Vụ việc được xem là lời cảnh tỉnh về tình trạng bạo lực gia đình tại Trung Quốc, nơi thống kê của Liên đoàn Phụ nữ toàn Trung Quốc cho thấy hơn 35% phụ nữ từng là nạn nhân.

Hiện, Lin đã hồi phục tốt và có thể tự chăm sóc bản thân.

Nhật Minh (Theo SCMP, Liaoshen Evening News)