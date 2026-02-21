Bỏ mặc bạn gái chết cóng khi leo núi

ÁoThomas Plamberger, 37 tuổi, bị kết tội ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng sau khi bỏ lại bạn gái đang kiệt sức ở trên đỉnh núi để đi "tìm người giúp đỡ".

Sau khi bị kết tội ngày 19/2, Thomas bị tuyên án 5 tháng tù treo và phạt 9.600 euro.

Tòa án cho biết lý lịch trong sạch và việc mất đi người yêu của Thomas là "những yếu tố giảm nhẹ tội".

Bạn gái của Thomas, Kerstin Gurtner, 33 tuổi, tử vong vì hạ thân nhiệt trong chuyến leo lên đỉnh Grossglockner cao 3.760 m vào ngày 19/1/2025.

Bên công tố cho biết trên núi khi đó có gió mạnh lên tới 74 km/h và rất lạnh. Nhiệt độ thực tế là -8 độ C, nhiệt độ cảm nhận do gió là -20 độ C.

Kerstin, chỉ mới bắt đầu leo núi từ năm 2024, đã lên đường theo bạn trai mà không mang giày leo núi chuyên dụng, chỉ mang nước uống và một ít kẹo dẻo.

Công tố viên lập luận rằng, với kinh nghiệm leo núi dày dạn hơn, Thomas chịu trách nhiệm là người hướng dẫn cho chuyến đi. Họ cáo buộc anh ta đã không kịp thời quay lại hoặc gọi người giúp đỡ để cứu bạn gái.

Theo công tố viên, Thomas lẽ ra không bao giờ nên để bản thân rơi vào tình huống này.

Thomas không nhận tội. Trước tòa, anh ta nói xin lỗi và yêu bạn gái, khẳng định cả hai đã cùng lên kế hoạch cho chuyến đi.

Luật sư của Thomas và bố mẹ Kerstin cho biết cô không phải là người thiếu kinh nghiệm và biết mình đang dấn thân vào chuyện gì.

Thomas Plamberger (phải) và Kerstin Gurtner. Ảnh: Facebook

Theo cáo buộc của công tố viên, khi cặp đôi bị mắc kẹt trên núi, Thomas đã không gọi điện báo cảnh sát cũng như không gửi bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào khi một trực thăng cảnh sát bay phía trên vào khoảng 22h30. Video từ trực thăng cho thấy cặp đôi vẫn đang leo lên.

Bên bào chữa lập luận rằng vào thời điểm đó cặp đôi vẫn cảm thấy ổn và không gọi cứu giúp vì đã gần đến đỉnh núi. Nhưng ngay sau đó, tình hình thay đổi đột ngột, Kerstin kiệt sức khi chỉ cách đỉnh núi khoảng 50 m. Bên bào chữa cho biết cô đã bảo Thomas đi tìm người giúp đỡ.

Video từ webcam cho thấy cặp đôi vẫn đang leo núi lúc 21h ngày 18/1. Ảnh: foto-webcam

Vào 0h35 ngày 19/1/2025, Thomas gọi cho cảnh sát vùng núi. Nội dung cuộc trò chuyện gây tranh cãi. Lực lượng cứu hộ cho biết đó không phải là cuộc gọi khẩn cấp và đã không tiến hành tìm kiếm vì Thomas không nói rõ rằng cần giúp đỡ. Nhưng Thomas phủ nhận việc nói với cảnh sát rằng mọi việc đều ổn. Anh ta cho biết không trả lời các cuộc gọi lại của cảnh sát vì điện thoại đang ở chế độ máy bay để tiết kiệm pin.

Thomas leo lên đỉnh núi và xuống từ sườn bên kia, bỏ lại Kerstin, nói là để đi tìm trợ giúp. Các công tố viên cho biết anh ta đã bỏ mặc bạn gái lúc 2h trong tình trạng nguy hiểm, không quấn cô trong chăn giữ nhiệt khẩn cấp hay túi ngủ cắm trại.

Khi làm chứng trước tòa, Andrea B, bạn gái cũ của Thomas, mô tả việc anh ta bỏ mặc cô một mình trong chuyến leo núi Grossglockner vào năm 2023. Cô nói mình đã kiệt sức, cảm thấy chóng mặt và đèn pha gắn trên đầu đã hỏng. Cô kể rằng đã khóc và hét lên khi anh ta đột nhiên biến mất, đi trước và bỏ cô lại phía sau.

Thomas được phát hiện đang xuống núi vào khoảng 3h trong video từ webcam. Ảnh: foto-webcam

Thẩm phán Norbert Hofer, cũng là nhà leo núi giàu kinh nghiệm làm việc với các đội cứu hộ ở vùng núi Tyrol, cho biết Thomas là nhà leo núi xuất sắc, nhưng bạn gái Kerstin thì kém xa anh ta về khả năng leo núi. Cặp đôi lẽ ra nên quay lại vì Kerstin không có đủ kinh nghiệm leo núi trong điều kiện mùa đông.

Dù cho rằng Thomas đã đánh giá sai tình huống, thẩm phán nói anh ta không cố ý bỏ rơi bạn gái và thực sự đã đi tìm người giúp đỡ. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng nếu Thomas hành động khác đi, Kerstin đã có thể sống sót.

Mỗi năm có khoảng 8.400 vụ tai nạn xảy ra ở vùng núi nước Áo, khiến gần 300 người thiệt mạng. Tuy nhiên, các vụ việc này hiếm khi dẫn đến truy tố hình sự.

Vụ kiện của Thomas thu hút sự quan tâm và tranh luận, không chỉ ở Áo mà còn trong cộng đồng leo núi ở nhiều nơi khác trên thế giới, đặt ra câu hỏi về việc khi nào thì phán đoán cá nhân và hành vi mạo hiểm trở thành vấn đề thuộc trách nhiệm hình sự.

Tuệ Anh (theo BBC, Independent)