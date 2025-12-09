Bỏ lương cao, thạc sĩ Harvard đua nhau khởi nghiệp

Dù lương trung bình lên hơn 184.000 USD mỗi năm, nhiều thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Harvard từ chối các tập đoàn để ra làm chủ.

Trường Kinh doanh Harvard (HBS) hồi đầu tháng công bố dữ liệu việc làm của khóa tốt nghiệp năm 2025. Theo đó, trung bình lương cơ bản của học viên là 184.500 USD mỗi năm (khoảng 4,8 tỷ đồng), tăng so với 175.000 USD của năm ngoái. Con số này chưa bao gồm tiền thưởng và các khoản đãi ngộ khác.

Ước tính, thu nhập trọn đời của cựu sinh viên HBS là hơn 8,5 triệu USD, theo Poets & Quants - tổ chức chuyên về dữ liệu các chương trình MBA.

Mặc dù có mức lương hứa hẹn, số sinh viên không đi theo con đường tìm việc làm truyền thống (gia nhập các tập đoàn lớn) lại tăng cao, ở mức 35%, tăng 5% so với năm ngoái. Trong đó, 17% đã lên kế hoạch tự thành lập doanh nghiệp riêng – tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận. Năm 2021, con số này chỉ khoảng 8%.

Sự chuyển hướng sang con đường khởi nghiệp phản ánh những thay đổi đang lan rộng ở thị trường việc làm Mỹ.

Công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) đã làm giảm đáng kể rào cản bước đầu của quá trình khởi nghiệp. Các công việc như nghiên cứu thị trường, thử nghiệm sản phẩm, và đổi mới giờ đây có thể được tinh giản, giúp người trẻ dễ dàng xây dựng doanh nghiệp hơn.

Xu hướng này cũng cho thấy người trẻ đang rút kinh nghiệm từ thế hệ Millennials (Gen Y), những người phải làm việc cật lực để lên được bậc quản lý cấp trung và rồi đối diện với tình trạng kiệt sức.

Một khảo sát của nền tảng tài chính Intuit công bố năm ngoái cho thấy, khoảng 2/3 người trẻ từ 18 đến 35 tuổi có một công việc phụ. Gần một nửa cho biết lý do là muốn được làm chủ chính mình.

Giới trẻ cũng không còn mặn mà với các công việc tư vấn tài chính hay ngân hàng truyền thống, theo Steven Schwartz, một CEO Gen Z sáng lập nền tảng thương mại Whop. Thay vào đó, họ muốn làm nhà sáng tạo nội dung trực tuyến, hoặc tìm kiếm khách hàng trực tuyến.

"Chúng tôi được giáo dục cởi mở hơn. Tại sao không làm những việc thú vị nhất?", Schwartz nói.

Bên cạnh nhóm khởi nghiệp, 65% sinh viên tốt nghiệp MBA ở Harvard vẫn lựa chọn gia nhập thị trường lao động truyền thống. Trong số này, 90% nhận được ít nhất một lời mời làm việc trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp, cho thấy bằng MBA của Harvard vẫn được săn đón.

Đáng chú ý, lần đầu tiên trong 5 năm HBS công khai dữ liệu, ngành Công nghệ đã trở thành ngành tuyển dụng hàng đầu, chiếm 22% số lượng việc làm, vượt lĩnh vực truyền thống như Tư vấn (21%) và Quỹ đầu tư tư nhân (14%) – những nơi từng thu hút thạc sĩ HBS đông đảo nhất.

Với những người đã có việc làm, 58% được nhận khoản thưởng khi ký hợp đồng, với mức trung bình là 30.000 USD (790 triệu đồng).

