Bỏ lỡ cơ hội có thai vì quan hệ sai thời điểm

TP HCMAnh Tâm, 33 tuổi, kết hôn 1 năm song vợ chưa mang thai, bác sĩ phát hiện cặp vợ chồng đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vì quan hệ sai thời điểm.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health cho biết vợ chồng anh Tâm chỉ quan hệ duy nhất vào ngày 14 của chu kỳ 28 ngày, tin rằng đó là thời điểm vàng. Kết quả kiểm tra tinh dịch đồ của anh hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ Duy giải thích rằng việc chỉ quan hệ đúng ngày rụng trứng làm bỏ lỡ cơ hội từ những ngày trước đó, khi khả năng thụ thai thậm chí cao hơn.

Anh được hướng dẫn quan hệ đều đặn vào các ngày 11-15 của chu kỳ, 2 ngày/lần, kết hợp bổ sung kẽm 30 mg/ngày và omega-3. Sau 2 tháng áp dụng, vợ anh báo tin có thai.

Theo bác sĩ Duy, khả năng thụ thai tự nhiên không chỉ phụ thuộc vào việc tinh trùng và trứng gặp nhau, mà còn ở thời điểm chúng gặp nhau. Trong y học sinh sản, các chuyên gia gọi giai đoạn thuận lợi nhất này là "cửa sổ vàng" thụ thai.

"Cửa sổ vàng" thụ thai là khoảng thời gian khoảng 5-6 ngày trong chu kỳ kinh nguyệt của người nữ, kết thúc vào ngày rụng trứng. Lý do giai đoạn này được xem là tối ưu là vì thời gian sống của tinh trùng và trứng rất khác nhau: trứng chỉ tồn tại được 12-24 giờ sau khi rụng, trong khi tinh trùng khỏe mạnh có thể sống từ 3-5 ngày trong đường sinh dục nữ.

Nếu cặp đôi quan hệ vào 1-2 ngày trước khi trứng rụng, tinh trùng sẽ "chờ sẵn" tại vòi trứng để thụ tinh ngay khi trứng được phóng thích. Đây chính là nguyên nhân khiến các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ thụ thai cao nhất thường rơi vào giai đoạn này.

Theo nghiên cứu công bố trên New England Journal of Medicine, khi quan hệ 5 ngày trước rụng trứng, khả năng thụ thai chỉ khoảng 10%. Nếu quan hệ 3 ngày trước rụng trứng, tỷ lệ tăng lên khoảng 20%. Càng gần thời điểm rụng trứng, cơ hội càng cao, đạt khoảng 31% nếu quan hệ 1 ngày trước rụng trứng. Ngày rụng trứng vẫn có khả năng cao nhưng không vượt quá 27%, và nếu để sang ngày hôm sau, cơ hội giảm còn khoảng 10% do trứng đã thoái hóa.

Xác định chính xác "cửa sổ vàng" là chìa khóa, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản vì chu kỳ của mỗi phụ nữ có thể khác nhau và thay đổi theo thời gian.

Phương pháp lịch thường áp dụng cho người có chu kỳ đều. Ngày rụng trứng được ước tính bằng cách lấy tổng số ngày của chu kỳ trừ đi 14. Ví dụ, chu kỳ 28 ngày thì rụng trứng vào ngày 14, và cửa sổ vàng rơi vào ngày 10-15 của chu kỳ. Tuy nhiên, cách này kém chính xác nếu chu kỳ không ổn định.

Quan sát dấu hiệu cơ thể là phương pháp tự nhiên và được nhiều chuyên gia khuyến khích. Trong những ngày trước rụng trứng, chất nhầy cổ tử cung trở nên trong, dai, giống lòng trắng trứng sống, giúp tinh trùng bơi dễ dàng hơn. Một số phụ nữ cũng cảm thấy bụng dưới lâm râm hoặc tăng nhẹ ham muốn tình dục. Ngoài ra, theo dõi nhiệt độ cơ thể cơ bản có thể hỗ trợ: nhiệt độ thường tăng 0,3-0,5 độ C sau khi rụng trứng, nhưng dấu hiệu này chỉ xác nhận việc rụng trứng đã xảy ra, không giúp dự đoán trước.

Que thử rụng trứng đo nồng độ hormone LH trong nước tiểu, thường tăng vọt 24-36 giờ trước rụng trứng. Theo nghiên cứu công bố trên Human Reproduction, việc kết hợp quan sát chất nhầy cổ tử cung với que thử LH giúp xác định chính xác "cửa sổ vàng" đến 93%.

"Cửa sổ vàng" thụ thai là thời điểm tối ưu để trứng và tinh trùng gặp nhau, quyết định đáng kể khả năng mang thai tự nhiên. Song, bác sĩ Duy cho rằng canh ngày đúng là cần thiết, nhưng không thể bỏ qua yếu tố sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ. Nam giới cần duy trì chất lượng tinh trùng bằng lối sống lành mạnh, trong khi nữ giới phải đảm bảo sự ổn định của chu kỳ và sức khỏe toàn diện. Khi hai yếu tố này kết hợp cùng việc xác định chính xác thời điểm vàng, cơ hội mang thai sẽ được nâng cao rõ rệt mà không cần đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản phức tạp.

