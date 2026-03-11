Bố lên kế hoạch tiêu hết tiền trước khi chết, không để cho con

Nhật BảnÔng Sakaguchi Ichiro, 75 tuổi, một sếp ngân hàng về hưu, lên kế hoạch tiêu hết tài sản 80 triệu yen (506.000 USD) vì cho rằng "để lại tài sản chỉ làm hỏng con cái".

5 năm trước, vợ qua đời khiến ông Sakaguchi rơi vào trạng thái trống rỗng. Tiền lương hưu tiêu không hết, tiền tiết kiệm ngày một tăng. Bước sang tuổi 75, ông quyết định lên kế hoạch để tiêu sạch mọi thứ.

"Ngoài lương hưu, mỗi tháng tôi rút thêm 1,5 triệu yen (9.500 USD) từ tiền tiết kiệm để chi tiêu cho bản thân. Tôi đăng ký dịch vụ y tế VIP, thuê người giúp việc và sắm dàn âm thanh đắt tiền. Mục đích của tôi rất rõ ràng: Khi tôi nhắm mắt xuôi tay, số dư tài khoản phải xấp xỉ bằng không", ông Sakaguchi chia sẻ.

Người đàn ông 75 tuổi đang sống một mình trong một căn hộ cao cấp ở Tokyo. Từng là nhân sự cấp cao tại một ngân hàng địa phương, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cho vay và quản lý tài sản. Kế hoạch tiêu hết gia sản của chuyên gia tài chính này được xây dựng trên "bảng mô phỏng suy giảm tài sản" được tính ngược từ tuổi thọ trung bình. Quyết định của ông đã tạo ra những rạn nứt ngầm với ba người con.

"Từ ngày tôi nói rõ quan điểm sống lúc tuổi già, cậu con trai cả dần xa lánh tôi", ông Sakaguchi nói. Người con không thẳng thừng yêu cầu bố phải để lại tiền nhưng nhiều lần đề cập đến chuyện hỗ trợ các cháu đi học hay mua nhà. Người cha từ chối và nói "đời ai người nấy lo, tài sản làm ra tôi sẽ tự dùng hết". "Dù không nói ra, tôi thừa hiểu nó đã ngầm nhẩm tính số tài sản của tôi vào kế hoạch tương lai của nó", ông kể.

Ảnh minh họa: Pixa

Giải thích thêm về kế hoạch của mình, ông Sakaguchi cho biết thời đi làm từng chứng kiến vô số gia đình từ mặt, kiện cáo nhau chỉ vì tranh di sản. Việc thừa kế làm mất đi ý chí tự lập của người nhận. "Tôi không để lại đồng nào để triệt tiêu mọi mầm mống tranh giành", ông nói.

Lựa chọn của ông Sakaguchi phản ánh một thực tế đang thay đổi ở Nhật Bản. Theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật (FSA), tỷ lệ nắm giữ tài sản của người trên 60 tuổi liên tục tăng, dự kiến chiếm 70% tổng tài sản cá nhân vào năm 2035.

Khi việc thừa kế diễn ra, những người con nhận di sản phần lớn cũng đã bước sang tuổi 50-60. Nghịch lý "người già thừa kế cho người già" khiến dòng tiền không được bơm vào thị trường ở thời điểm thanh niên, trung niên cần vốn nhất (mua nhà, nuôi con).

Một khảo sát của Tổ chức Thúc đẩy Giáo dục Kinh tế và Tài chính Nhật Bản (J-FLEC) cho thấy, dù 44,3% hộ gia đình vẫn muốn để lại tài sản cho con kèm điều kiện chăm sóc cha mẹ, đã có tới 17,5% người cao tuổi chọn quan điểm: "Sẽ tiêu hết tài sản để tận hưởng cuộc sống của riêng mình".

Bên cạnh nỗi lo rạn nứt tình cảm, một yếu tố thực tế khác khiến nhiều người cao tuổi quyết định "tiêu sạch túi" là quy định khắt khe về thuế tại Nhật Bản. Quốc gia này hiện áp dụng mức thuế thừa kế thuộc hàng cao nhất thế giới, có thể lên tới 55%. Do đó, thay vì giữ tài sản đến khi qua đời và phải chịu mức thuế khổng lồ, nhiều người chọn cách tận hưởng tuổi già hoặc chuyển giao dần ngay từ lúc sinh thời.

Việc cha mẹ minh bạch quan điểm "tiêu sạch tài sản" ngay từ sớm đang được nhiều chuyên gia xem là cú hích giúp người trẻ chủ động tự lập, đồng thời ngăn chặn các bi kịch gia đình chốn pháp đình.

Lam Giang (Theo The Gold Online)