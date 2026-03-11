Bố không muốn tôi yêu đương hoặc đi bước nữa

Bố tôi khá khó tính nên tôi chưa nói cho bố biết chuyện mình đã có bạn trai được 6 tháng.

Tôi sinh năm 1991, ở Hà Nội, đã có một đời chồng và bé trai 9 tuổi. Anh sinh năm 1988, độc thân, quê ở miền Trung nhưng làm tự do ở Hà Nội khá lâu rồi. Anh khá hợp với hai mẹ con tôi. Chúng tôi yêu nhau gần 6 tháng rồi. Về hoàn cảnh của anh, nhà ở quê gốc, chỉ có mẹ khá lớn tuổi ở một mình. Lễ Tết anh có về thăm và chăm sóc. Hoàn cảnh của anh khó khăn, vất vả hơn tôi.

Bố tôi khá khó tính và không muốn tôi yêu hay đi bước nữa, hơn nữa ông không thích người ngoại tỉnh. Mẹ tôi dễ tính, cũng biết chuyện hai đứa và ủng hộ. Bố vẫn chưa biết vì tôi không nói cho bố. Tôi và anh định sau này chỉ đăng kí kết hôn, không tổ chức đám cưới thì liệu về sống với nhau có ổn cho tương lai không? Liệu có ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự tôi không và đã làm thế nào để tốt nhất?

Như Quỳnh