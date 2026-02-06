Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh 22 tác phẩm báo chí

Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh các tác phẩm báo chí phản ánh những kết quả nổi bật, đóng góp cho sự phát triển của ngành khoa học và công nghệ.

Sáng 6/2, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025. Năm nay, ban tổ chức nhận được gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả. 22 tác phẩm/nhóm tác phẩm, gồm 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích được Bộ vinh danh.

Giải Nhất của cuộc thi thuộc về 5 tác phẩm/nhóm tác phẩm: "Nghị quyết số 57/NQ-TW: Lối ra cho các viện nghiên cứu công lập" của Báo Hà Nội mới, "Dẫn số đến bản làng biên giới" của Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; "Sức mạnh mới của Việt Nam từ khoa học công nghệ" của Báo Quân đội nhân dân; "Phép tính AI" của Kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và "Bên trong khu điều chế thuốc phóng xạ cho bệnh nhân ung thư" của báo VnExpress.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương và Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt trao giải Nhất cho đại diện 5 tác phẩm/nhóm tác phẩm. Ảnh: Hoàng Giang

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhận định: "Các tác phẩm đã phản ánh sinh động các thành tựu khoa học công nghệ, sáng kiến đổi mới sáng tạo, mô hình chuyển đổi số hiệu quả", qua đó lan tỏa các chủ trương chính sách, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Ông cho rằng, trong thời đại hiện nay, báo chí không chỉ là kênh truyền tải thông tin, mà còn là hạ tầng lan tỏa tri thức, giúp "khoa học trở nên gần gũi, công nghệ trở nên dễ hiểu, đổi mới sáng tạo trở thành cảm hứng và chuyển đổi số trở thành hành động của toàn xã hội".

Trong bối cảnh đó, mỗi tác phẩm báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là sản phẩm thông tin, mà còn là cầu nối giữa ý tưởng và hiện thực, giữa phòng thí nghiệm và nhà máy, giữa chính sách và đời sống.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương. Ảnh: Hoàng Giang

Theo Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, thông qua báo chí, các thành tựu khoa học công nghệ được kể lại bằng "ngôn ngữ của cuộc sống", để lan tỏa giá trị và thúc đẩy hành động. "Báo chí là lực lượng tiên phong, đưa khoa học công nghệ đến với người dân, doanh nghiệp, địa phương", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhận định.

Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức từ năm 2012. Sau 14 năm, giải thưởng đã nhận gần 9.000 tác phẩm đăng ký dự thi, thuộc năm loại hình báo chí, với 293 tác phẩm được vinh danh.

Năm 2025, giải thưởng có tên gọi mới là Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đánh dấu việc hợp nhất giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cũng tuyên bố phát động Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Năm nay, giải thưởng tiếp tục được tổ chức với tinh thần triển khai hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tập trung phản ánh quá trình đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ những chủ trương, chính sách đi vào đời sống.

Trọng Đạt

Báo chí khai thác dữ liệu để giữ chân độc giả

Tác nghiệp báo chí thời AI

Tòa soạn báo cần dùng AI để giải bài toán sống còn