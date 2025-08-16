'Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thức rõ sứ mệnh lịch sử, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 16/8 ở Hà Nội, đại diện Đảng ủy Chính phủ công bố quyết định, chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 30 thành viên và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, gồm 8 thành viên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ trưởng Phạm Đức Long làm Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. Bà Trần Thị Nhị Thủy làm Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Ban Chấp hành ý thức rất rõ trách nhiệm và vinh dự khi được giao trọng trách dẫn dắt Đảng bộ bước vào một giai đoạn đặc biệt, có sứ mệnh lịch sử, góp phần quan trọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu sau khi nhận quyết định.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Đình Tùng

Theo Bộ trưởng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải đóng góp trên 50% tăng trưởng GDP của đất nước. "Nông nghiệp đã giúp Việt Nam thoát nghèo, công nghiệp đã đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, nhưng để thành nước có thu nhập cao phải là khoa học công nghệ. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là thời khắc lịch sử", ông nhận định.

Ông đánh giá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng suất lao động, năng lực quản trị quốc gia, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trước sự tin tưởng của Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định "mang hết sức mình, tâm trí mình để hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đình Tùng

Đảng ủy Chính phủ cũng công bố danh sách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 thành viên. Bà Trần Thị Nhị Thủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban.

Tại Đại hội, Đảng ủy Chính phủ chỉ định 12 đại biểu và 3 đại biểu dự khuyết thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tham dự Đại hội Đảng ủy Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trọng Đạt

