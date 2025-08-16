Thủ tướng: Người làm khoa học công nghệ cần vượt lên giới hạn của chính mình

Tại Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa vượt qua chính mình để dấn thân vào khoa học.

Chiều 16/8, Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ diễn ra tại Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm, cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các Thứ trưởng và 240 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ khai mạc chiều 16/8, tại Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng

Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập ngày 1/3/2025, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ, hình thành trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau khi kiện toàn, trước Đại hội, Đảng bộ có 46 tổ chức đảng và 4.865 đảng viên.

Bộ phải là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận khoa học công nghệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ có tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, đi thẳng vào vấn đề, nói đúng, nói trúng những việc cần làm, không rườm rà. "Bộ đang có tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề thực tiễn, trong đó có những đổi mới trong Đại hội", ông nhận định. Theo Thủ tướng, chỉ có làm như vậy mới theo kịp tình hình hiện nay, vốn diễn biến nhanh, khó lường.

Chính phủ cũng đánh giá cao việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy. "Ngay sau khi sáp nhập, Bộ Khoa học và Công nghệ đi vào hoạt động ngay lập tức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, không đứt quãng, gián đoạn", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 16/8 tại Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng

Theo người đứng đầu Chính phủ, các thành tích của Bộ Khoa học và Công nghệ có thể tóm trong 10 ý chính: thể chế được hoàn thiện, hạ tầng được nâng cấp, chuyển đổi số được thúc đẩy, đổi mới sáng tạo được lan tỏa, chính phủ số được nâng cấp, kỹ năng số được nâng cao, nhân dân được hưởng thụ, xây dựng Đảng được củng cố và tăng cường, khó khăn được tháo gỡ, niềm tin được thắp sáng. Ngoài ra, ông ghi nhận 32/34 chỉ tiêu do Bộ đặt ra đã hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu mang tính đột phá.

Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Ông đánh giá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia còn chậm, chưa có nhiều đột phá. Tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia còn khoảng cách lớn so với nhóm nước phát triển. Thủ tướng trăn trở khi Việt Nam chưa làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi. Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chưa có nhiều đột phá, khả năng ứng dụng thực tiễn còn hạn chế. Bên cạnh đó, nguồn lực chất lượng cao thiếu, chưa quy tụ được các nhà khoa học, tổng công trình sư, kỹ sư trưởng có khả năng dẫn dắt, trong khi đầu tư phát triển hạ tầng số còn nhiều hạn chế, nguồn lực chưa được phân bổ đồng bộ. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin vẫn còn nhiều bất cập, nhất là vấn đề lừa đảo qua mạng.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung ưu tiên hoàn thành các dự án luật về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó có Luật sở hữu trí tuệ, Luật chuyển giao công nghệ, Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển đổi số, Luật Trí tuệ nhân tạo để trình tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Theo Thủ tướng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên thành quốc gia phát triển giàu mạnh. "Nếu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một mặt trận, Bộ phải là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận này, là người dẫn dắt đi đầu, dám hy sinh để vươn tới mục tiêu cần đạt", Thủ tướng căn dặn, bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thành công.

Ông cũng cho rằng người làm khoa học công nghệ phải có văn hóa vượt lên chính mình và mong muốn Bộ phát huy tinh thần đó. "Phải vượt lên chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân, nhất là khi làm công nghệ, không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có", ông nói.

Dấu mốc lịch sử ngành khoa học và công nghệ

Nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu tiên của Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất, nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhận sứ mệnh là động lực chính để thực hiện khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ là dấu mốc lịch sử quan trọng. Hội nghị "không chỉ đánh dấu việc kiện toàn tổ chức Đảng trong Bộ sau hợp nhất, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm cho phát triển đất nước, theo tinh thần của Nghị quyết 57".

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 16/8 tại Hà Nội. Ảnh: Đình Tùng

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, theo Bộ trưởng, "về cơ bản, các chỉ tiêu đặt ra đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức".

Khoa học công nghệ đã có sự chuyển dịch quan trọng hướng tới đổi mới sáng tạo. Hạ tầng bưu chính viễn thông đã chuyển dịch sang hạ tầng số và trở thành hạ tầng của nền kinh tế, mang tính chiến lược như hạ tầng điện và giao thông. Ứng dụng công nghệ thông tin đã chuyển dịch thành chuyển đổi số. "Ba thay đổi trên đã tạo nền móng cho một giai đoạn phát triển đột phá của đất nước", ông nói.

Theo Bộ trưởng, việc hợp nhất hai Bộ tạo ra sức mạnh cộng hưởng, xóa đi ranh giới giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số và hạ tầng số.

Ông đánh giá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng suất lao động, năng lực quản trị quốc gia, tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP. Các trụ cột này phải tập trung giải quyết các bài toán chiến lược quốc gia, như thúc đẩy tăng trưởng hai con số, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng, chất lượng dịch vụ công, chất lượng sản phẩm.

"Tinh thần đổi mới là gắn kết chặt chẽ giữa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành hệ sinh thái công nghệ - đổi mới - dữ liệu, chuyển từ quản lý quá trình sang quản lý mục tiêu và kết quả, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, viện trường là nguồn tri thức và nhà nước là kiến tạo và hỗ trợ, kết nối toàn dân, toàn xã hội tham gia vào đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", ông cho hay.

Chính vì thế, trọng tâm của Đại hội là: "Đặt ra mục tiêu cao, đề ra giải pháp lớn, cơ chế chính sách có tính đột phá, bố trí cán bộ có năng lực phù hợp vào các vị trí để triển khai, kế thừa quá khứ, mở ra tương lai mới, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Triển lãm các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tại Đại hội. Ảnh: Đình Tùng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, một tổ chức muốn phát triển bền vững phải có bộ gen di truyền của mình. Giá trị cốt lõi của Bộ Khoa học và Công nghệ là bộ gen: Tiên phong - Sáng tạo - Đột phá và Tận tụy - Trung dũng - Nghĩa tình. Đây là bộ gen được hình thành từ chặng đường 80 năm của hai lĩnh vực khoa học công nghệ và bưu chính viễn thông.

"Chúng ta sẽ không ngừng gìn giữ, vun đắp và lan tỏa bộ gen đặc trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ hợp nhất, đó là tinh thần tiên phong, khát vọng sáng tạo, ý chí đột phá, phụng sự tận tụy, bản lĩnh trung dũng và nghĩa tình sâu sắc, để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chính của phát triển đất nước", ông khẳng định.

Ông định hướng, khoa học công nghệ tập trung vào làm chủ các công nghệ và sản phẩm chiến lược. Đổi mới sáng tạo phải đưa khoa học công nghệ chạm vào, thay đổi và giải các bài toán thực tiễn Việt Nam, hình thành tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, biến đây trở thành lối sống, phong cách sống của mọi người dân, mọi tổ chức, hình thành quốc gia khởi nghiệp dựa trên công nghệ số, dựa trên đổi mới sáng tạo.

Hạ tầng bưu chính chuyển đổi thành hạ tầng logistics và trở thành hạ tầng thiết yếu quốc gia, đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Hạ tầng viễn thông chuyển đổi thành hạ tầng số, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, phải đảm bảo phổ cập, băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn, xanh, mở, thông minh, an toàn và bền vững.

Phát triển công nghiệp công nghệ số thành ngành công nghiệp nền tảng và mũi nhọn, làm chủ công nghệ lõi, bảo đảm chủ quyền số và trở thành động lực dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số toàn dân và toàn diện để phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Tiêu chuẩn là định hướng phát triển quốc gia, quy chuẩn tạo ra hàng rào bảo vệ quốc gia; Sở hữu trí tuệ là đòn bẩy để gia tăng tài sản vô hình và năng lực cạnh tranh quốc gia; Năng lượng nguyên tử là nền tảng chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao trình độ khoa học công nghệ quốc gia.

Điểm nhấn khoa học công nghệ Việt Nam

Tại Đại hội, Thứ trưởng Phạm Đức Long trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ. Theo Thứ trưởng, ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia đã hình thành với doanh nghiệp làm trung tâm.

Trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, Việt Nam tăng hạng ấn tượng với 5/7 trụ cột, trong đó cơ sở hạ tầng tăng 14 bậc, trình độ phát triển thị trường tăng 6 bậc. Năm 2024, Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về tăng năng suất lao động, số ứng dụng di động và tỷ lệ chi nghiên cứu phát triển của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Phạm Đức Long trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ. Ảnh: Đình Tùng

Năm 2024, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp hạng 44/133 nền kinh tế, tăng 4 bậc so với 2022. Số công bố quốc tế tăng 22,4% so với 2020. Năm 2023, 38% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, tăng 9,5% so với 2021. Hệ sinh thái khởi nghiệp đứng thứ 55 thế giới, tổng vốn gọi của doanh nghiệp khởi nghiệp đạt 3,45 tỷ USD trong 5 năm.

Khoa học xã hội và nhân văn tiếp tục bám sát thực tiễn, làm sáng tỏ các vấn đề cốt lõi, cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ số Phát triển con người của Việt Nam tăng từ 0,703 năm 2021 lên 0,766 năm 2023, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có mức phát triển con người cao.

Khoa học tự nhiên ghi dấu bước tiến vượt bậc trong nghiên cứu cơ bản, mở ra các lĩnh vực đa ngành mới như vũ trụ, y sinh, nano, hạt nhân; đồng thời giữ vững thế mạnh về toán học, vật lý, hóa học. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào quản lý tài nguyên, môi trường, phòng chống thiên tai, nghiên cứu địa chất, khoáng sản, biển và hải đảo.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ ứng dụng đã làm chủ nhiều công nghệ then chốt, đưa vào sản xuất, giúp nâng cao năng lực doanh nghiệp, tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm giá thành sản phẩm. Trong nông nghiệp, nhiều giống cây trồng mới, năng suất cao, kháng bệnh tốt đã ra đời, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Lĩnh vực y - dược khẳng định năng lực làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin, ghép hầu hết các tạng phức tạp. Trong quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ góp phần hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ, đặc biệt trong phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực sở hữu trí tuệ có bước tiến mạnh mẽ. Toàn ngành xử lý trên 928.000 đơn đăng ký, gần gấp đôi giai đoạn 2016-2020. Năm 2024, các chỉ số then chốt đều tăng trưởng: sáng chế có 1.226 đơn đăng ký (tăng 20,2%), 308 bằng được cấp (tăng 121,6% so với năm 2020). Bộ cấp 1.189 bằng kiểu dáng công nghiệp (tăng 7,1% so với năm 2023).

Trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, giai đoạn này đạt nhiều kết quả nổi bật với hơn 14.000 tiêu chuẩn quốc gia và trên 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành, tỷ lệ hài hòa quốc tế vượt 63%. Năm 2023, Chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia (GQII) của Việt Nam xếp hạng 52 thế giới, tăng 2 bậc so với năm 2020.

"Những con số này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm hội nhập sâu rộng, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc tế", Thứ trưởng Phạm Đức Long, nhận định.

Trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân, Quốc hội đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi), tạo hành lang pháp lý để triển khai nhanh nhà máy điện hạt nhân Ninh thuận, lò hạt nhân module quy mô nhỏ, nhằm đảm bảo điện linh hoạt cho chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Việc mở rộng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành, lĩnh vực đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: y tế (chẩn đoán, xạ trị, điều trị ung thư), nông nghiệp (giống đột biến năng suất cao, kháng bệnh), công nghiệp - môi trường (kiểm soát chất lượng, đánh giá an toàn đập, tìm nguồn nước). Hiện cả nước có khoảng 7.000 cơ sở bức xạ. Lò phản ứng Đà Lạt vận hành an toàn, sản xuất đồng vị phóng xạ quan trọng cho y tế và công nghiệp.

Dấu ấn của lĩnh vực thông tin và truyền thông

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Thông tin và Truyền thông đã tạo nên những dấu ấn bứt phá, khẳng định vai trò hạ tầng chiến lược cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.

Trong lĩnh vực bưu chính, năm 2024, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính của Việt Nam vươn lên vị trí 31 trên 174 quốc gia, tăng 18 bậc so với 2020, với tốc độ tăng trưởng bình quân 18% mỗi năm trong giai đoạn 2020–2024.

Trong lĩnh vực viễn thông, hạ tầng trở thành hạ tầng số thiết yếu, xương sống của nền kinh tế số, nền tảng cho quá trình xây dựng xã hội số và hiện đại hóa Chính phủ số.

Nhóm phát triển trạm gốc 5G Viettel. Ảnh: VHT

Năm 2024, lần đầu tiên Việt Nam đấu giá thành công tần số 5G, nâng tổng băng tần cho di động lên 660 MHz vào năm 2025 tăng 94% so với năm 2020. Chỉ số hạ tầng viễn thông đứng thứ 67 trên 193 quốc gia, tăng 7 bậc so với năm 2022.

Tốc độ Internet di động và cố định của Việt Nam, cùng xếp hạng 19 thế giới và tăng lần lượt 41 và 40 bậc so với năm 2020. Tỷ lệ thuê bao băng rộng cáp quang trên 100 dân đạt 23,1%, vượt xa mức trung bình toàn cầu là 14%.

Vùng phủ sóng di động 4G đạt 99,8% dân số, cao hơn mức trung bình của các quốc gia phát triển trên thế giới là 99,5%. Tính đến tháng 6/2025, các nhà mạng đã triển khai tổng cộng 12.263 trạm phát sóng 5G trên toàn quốc. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt 26%. Việt Nam cũng khẳng định vị thế hàng đầu thế giới về kết nối Internet thế hệ mới, với tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 65%, đứng thứ 7 toàn cầu, tăng 3 bậc so với năm 2020.

Về chuyển đổi số quốc gia và chính phủ số, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử năm 2024 đã tăng 15 bậc chỉ sau 2 năm, đứng vị trí 71 toàn cầu. Trong lĩnh vực an toàn thông tin, năm 2024, Việt Nam xếp hạng 17 trên 194 quốc gia về Chỉ số an toàn thông tin mạng toàn cầu (GCI) của Liên minh Viễn thông Quốc tế - ITU, thuộc nhóm "Kiểu mẫu", tăng 8 bậc so với năm 2020 và đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á.

Công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2024, quy mô đạt 158 tỷ USD, tăng 26% so với năm 2020. Công nghiệp phần cứng, điện tử trở thành ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch tương đương khoảng 30% GDP. Việt Nam xếp thứ 7 toàn cầu về Chỉ số vị trí dịch vụ, là điểm đến gia công phần mềm hàng đầu châu Á.

Kinh tế số và xã hội số đã thể hiện vai trò động lực then chốt. Tỷ trọng kinh tế số trong GDP dự kiến đạt 20,5% vào cuối năm 2025, tăng 8,6% so với năm 2021; tốc độ tăng trưởng khoảng 20% mỗi năm, gấp ba lần tốc độ tăng trưởng GDP.

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng góp 5% GDP

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu trở thành cơ quan đầu mối quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông, tiêu chuẩn hóa, sở hữu trí tuệ và năng lượng nguyên tử.

Một trong những mục tiêu là đủ năng lực dẫn dắt, điều phối và kiến tạo môi trường thuận lợi để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Bộ phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng góp 5% GDP; kinh tế số đạt tỷ trọng 30% GDP. Hoàn thiện hạ tầng số và khoa học, công nghệ hiện đại, bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G.

Bộ sẽ xây dựng 100 trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 6 trung tâm đạt tầm khu vực; xây dựng 1 trung tâm siêu tính toán quốc gia. Bên cạnh đó, chỉ số tích hợp phát triển bưu chính vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Các mẫu drone Make in Viet Nam được trưng bày tại triển lãm bên lề Đại hội. Ảnh: Đình Tùng

Trong nhiệm kỳ mới, Bộ sẽ đưa vào vận hành sàn giao dịch công nghệ quốc gia, sàn vốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với ít nhất 10 quốc gia; bảo đảm 40% kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được thương mại hóa hoặc ứng dụng thực tế; hỗ trợ tối thiểu 1.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia bảo đảm đạt tỷ lệ 90% tổng số tiêu chuẩn cần ban hành, tỷ lệ tiêu chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 80%; phấn đấu 100% sản phẩm công nghệ chiến lược có tiêu chuẩn, quy chuẩn; số đơn đăng ký sáng chế từ Việt Nam tăng gấp 3 lần, đạt 20 đơn trên một triệu dân.

Triển khai hiệu quả chương trình phát triển năng lượng nguyên tử; xây dựng lò nghiên cứu mô-đun nhỏ, hoàn thành Lò nghiên cứu hạt nhân mới tại Đồng Nai; chuẩn bị đầy đủ nhân lực thực hành cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Bộ đặt chỉ tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn hóa; thu hút 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ đặt mục tiêu làm chủ tối thiểu 70% công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Các đột phá phát triển 5 năm tới

Về thể chế và chính sách: Hoàn thiện hệ thống luật và nghị định đồng bộ, tiên tiến, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới. Ban hành chính sách mua sắm công ưu tiên sản phẩm khoa học công nghệ và công nghiệp công nghệ số trong nước, tạo thị trường đầu ra bền vững.

Về hạ tầng chiến lược: Đầu tư siêu máy tính, hạ tầng tính toán hiệu năng cao và Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ AI. Phát triển mạng 5G/6G, nền tảng số quốc gia dùng chung, hạ tầng bưu chính - viễn thông bảo đảm phủ khắp, an toàn. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, đặc biệt cho công nghệ mới và sản phẩm xuất khẩu.

Về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp: Thiết kế ưu đãi thuế, tín dụng và vốn mạo hiểm cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm đồng đầu tư giữa nhà nước và tư nhân cho các dự án chiến lược. Tăng cường liên kết viện trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.

Về nhân lực và nhân tài: Triển khai Chương trình quốc gia phát triển nhân tài khoa học công nghệ và công nghiệp công nghệ số, thu hút chuyên gia toàn cầu và người Việt Nam ở nước ngoài. Thí điểm cơ chế đặc thù về lương, thưởng và quyền sở hữu trí tuệ cho nhà khoa học, chuyên gia công nghệ. Phổ cập "ba ngôn ngữ" cho mọi người: tiếng Việt - tiếng Anh - ngôn ngữ số.

Về hội nhập và hợp tác quốc tế: Ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với quốc gia dẫn đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thu hút tập đoàn công nghệ toàn cầu đặt trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam. Chủ động tham gia chuỗi giá trị công nghệ và hệ thống tiêu chuẩn quốc tế.

Về quản trị và chuyển đổi số nội bộ: Triển khai chuyển đổi số toàn diện trong bộ và các đơn vị trực thuộc. Áp dụng quản trị số và dữ liệu thời gian thực để điều hành, giám sát nhiệm vụ khoa học công nghệ. Số hóa, minh bạch toàn bộ quy trình quản lý nhiệm vụ, dự án và ngân sách khoa học công nghệ.

Trọng Đạt

