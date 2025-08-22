Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt logo mới

Logo mới của Bộ Khoa học và Công nghệ biểu trưng cho khát vọng đổi mới, dẫn dắt công nghệ và lan tỏa tinh thần sáng tạo Việt Nam.

Ngày 22/8 tại Đà Nẵng, tại sự kiện gặp mặt các cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành bưu điện, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức công bố logo mới, thể hiện khát vọng đổi mới, dẫn dắt công nghệ và khơi dậy tinh thần sáng tạo Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số.

Logo mới của Bộ Khoa học và Công nghệ, công bố ngày 22/8/2025.

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết thiết kế của logo kết hợp nhiều hình ảnh biểu tượng. Trong đó, ngôi sao vàng ở trung tâm đại diện cho truyền thống, lịch sử và biểu tượng trí tuệ, ý chí Việt Nam, khẳng định vai trò hạt nhân của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng chính là động lực trung tâm đưa Tổ quốc vươn tới hùng cường, thịnh vượng.

Biểu tượng nguyên tử đại diện cho khoa học, là nền tảng khám phá thế giới vật chất, khởi nguồn cho nghiên cứu, công nghệ và ứng dụng khám phá thế giới. Biểu tượng vi mạch biểu trưng cho các ngành công nghệ mũi nhọn như bán dẫn, AI... nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Biểu tượng vệ tinh tượng trưng cho công nghệ thông tin, viễn thông, dữ liệu lớn, IoT và không gian mạng, hạ tầng thiết yếu cho chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Bên cạnh đó, các quỹ đạo đan xen thể hiện sự vận động liên tục, liên kết đa ngành, tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Ông Hà Minh Hiệp, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, giới thiệu về các biểu tượng của logo mới. Ảnh: Nguyễn Đông

Bốn vòng tròn gồm vòng tròn vàng - xanh biểu trưng cho sự vận động liên tục, sự nối tiếp truyền thống và hiện đại, gắn kết các thế hệ của ngành qua các thời kỳ; vòng tròn "Bộ Khoa học và Công nghệ" khẳng định vai trò cơ quan quản lý nhà nước cao nhất về khoa học công nghệ; vòng tròn KH.CN.ĐMST.CĐS tượng trưng cho bốn trụ cột chiến lược, thể hiện cam kết và định hướng toàn diện của Bộ trong giai đoạn mới; vòng tròn mã nhị phân gồm 34 cặp số, tượng trưng cho dòng chảy dữ liệu và tri thức kết nối 34 tỉnh, thành phố.

Logo sử dụng ba màu chủ đạo, gồm xanh (Thủy) tượng trưng cho bầu trời và trí tuệ sáng tạo, gợi lên tinh thần nghiên cứu khoa học, sự bền bỉ, linh hoạt và khát vọng vươn ra toàn cầu, là màu của các giá trị cốt lõi: tiên phong, sáng tạo, đột phá. Màu vàng (Thổ) đại diện cho đất, sự thịnh vượng và tính bền vững; gắn với lịch sử, truyền thống và vai trò trung tâm, ổn định. Màu này thể hiện giá trị: tận tụy, trung dũng, nghĩa tình. Nền trắng (Kim) biểu trưng cho con người, chuẩn mực và kỷ cương; nhấn mạnh sự minh bạch, khách quan, trung thực trong quản lý nhà nước, đồng thời phản ánh sự tinh khiết, thuần túy của trí tuệ và đạo đức.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với cán bộ hưu trí ngành bưu điện về logo mới của Bộ, sáng 22/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại buổi ra mắt, nhiều cán bộ hưu trí ngành bưu điện và thông tin truyền thông đánh giá cao logo mới với những ý nghĩa của nhiều biểu tượng được kết hợp hài hòa, bắt mắt, thể hiện giá trị cốt lõi của ngành khoa học công nghệ trong kỷ nguyên vươn mình.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, logo mới biểu trưng cho vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sự phát triển đất nước. Logo cũng đại diện cho tinh thần tiên phong, sáng tạo, đột phá; sự tận tụy, trung dũng và nghĩa tình -bộ gen được hun đúc từ hai lĩnh vực khoa học công nghệ và bưu chính viễn thông 80 năm qua.

Bộ kỳ vọng hình ảnh này sẽ được gìn giữ, phát huy và lan tỏa, khơi dậy khát vọng sáng tạo, ý chí đột phá cùng tinh thần phụng sự vì sự phát triển của Việt Nam.

Nguyễn Đông