Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm 9 cán bộ

Chiều ngày 27/10, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố và trao 9 quyết định về công tác cán bộ cho 6 đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị có cán bộ điều điều động và bổ nhiệm gồm: Vụ Kinh tế và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Trung tâm Internet Việt Nam; Viện Ứng dụng Công nghệ; Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phạm Đức Long; Lê Xuân Định chúc mừng các bán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: TTTT

Trong đó, bổ nhiệm lại có thời hạn bà Trần Thị Thu Hiền, giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Trước đó, bà Hiền giữ chức vụ này từ tháng 8/2022.

Những nhân sự còn lại được điều động và bổ nhiệm có thời hạn, gồm:

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

Ông Hà Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ.

Ông Trần Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, kỹ thuật và công nghệ giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Ông Hoàng Hữu Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Bà Đinh Thị Linh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số.

Ông Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Giao quyền Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số đối với bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số cho đến khi có quyết định khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đặc biệt đánh giá cao những cán bộ từng kinh qua nhiều "điểm nóng". Ông kỳ vọng các cán bộ nhận nhiệm vụ lần này nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh công tác cán bộ trong thời gian tới sẽ được quản lý chặt chẽ hơn. Theo ông, bộ khung pháp lý đến nay cơ bản đã hoàn tất và yêu cầu thay đổi triệt để cách đánh giá, coi tiến độ là thước đo sống còn và đặt kỷ luật thực thi ở mức cao. Các đánh giá thực hiện theo quý, không hoàn thành đúng hạn được xem là không hoàn thành công việc và thay cán bộ theo quý nếu cần. Bộ trưởng cũng lưu ý phương châm tổ chức "bù trừ" nhân sự, cơ chế phản biện của cấp phó và kế hoạch đầu tư hạ tầng tính toán cho trí tuệ nhân tạo.

"Chúng ta dùng dữ liệu để đánh giá, tức là máy đánh giá con người, người không đánh giá người nữa. Người đánh giá người chỉ đánh giá về thái độ, đạo đức. Còn đánh giá về hoàn thành nhiệm vụ thì để máy đánh giá", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Về văn hóa tổ chức, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị có thể nuôi "tinh thần chiến thắng" bằng cách mỗi tháng chọn một kết quả để ăn mừng, thậm chí nếu làm được tuần một việc thì càng tốt. Mục đích là thấy tiến bộ hữu hình, tạo tinh thần chiến thắng, kích thích lao động sáng tạo.

Bảo Lâm