Bộ hài cốt dưới ao nước suốt 10 năm

Hải PhòngHài cốt của một phụ nữ được tìm thấy dưới lớp bùn trong ao nước ở thôn Mạc Xá, xã Tứ Kỳ.

Hôm nay Công an Hải Phòng phát thông báo đề nghị cá nhân, đơn vị có người bị mất tích cách đây 10 năm hoặc có nghi vấn liên quan hãy liên hệ để phối hợp xác minh.

Trước đó, sáng 13/11, ông Hoàng Đức Hải (55 tuổi, ở xã Tứ Kỳ) phát hiện một bộ xương dưới lớp bùn trong lúc bơm nước ao cá thuê cho Xí nghiệp Giống cây trồng Hải Dương.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hài cốt được tìm thấy. Ảnh: Xuân Hoa

Khu vực này vốn có lượng bùn lớn, từ đầu năm 2025 ông Hải đặt máy sục khí gần đó nên bùn bị đẩy đi, làm lộ bộ xương.

Kết quả khám nghiệm xác định đây là xương nữ giới, trên 40 tuổi, cao khoảng 1,5 m, thời gian phân hủy ước tính hơn 10 năm.

Năm 2023, tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (cũ), người dân cũng phát hiện một bộ hài cốt dưới bể nước. Sau đó, Công an Hải Phòng xác định đây là nạn nhân của một vụ án giết người cướp của do Bùi Trọng Thành (ở cùng xóm với nạn nhân) gây ra.

Lê Tân