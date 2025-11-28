Bộ Giáo dục chấn chỉnh việc xét thăng hạng cho giáo viên

Bộ Giáo dục 'thúc' các địa phương xét thăng hạng giáo viên, khi có nơi bỏ quên việc này suốt 10 năm, ảnh hưởng tiền lương và phụ cấp của thầy cô.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/11 cho biết vừa yêu cầu các địa phương rà soát và tiếp tục xét thăng hạng giáo viên.

Lý do là thời gian qua, việc này còn bất cập. Chẳng hạn, một số tỉnh cũ chưa từng tổ chức thăng hạng cho giáo viên suốt 10 năm qua (2016-2025); có tỉnh thì xây dựng kế hoạch cho năm học 2024-2025 nhưng chưa triển khai; có nơi lại chưa thực hiện đồng bộ việc này giữa các cấp học.

Cả nước hiện có 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương ngân sách. Họ được xếp theo hạng, từ cao xuống thấp, lần lượt là I, II, III. Đây là căn cứ để tính lương và phụ cấp. Ở mỗi hạng có 8-10 bậc lương, thông thường cứ ba năm công tác, giáo viên được tăng một bậc. Giữa các bậc lương liền kề, mức chênh hiện khoảng 700.000-800.000 đồng mỗi tháng.

Bảng lương giáo viên hiện tại, chưa gồm phụ cấp

Nhiều năm qua, việc nâng hạng gây nhiều băn khoăn cho giáo viên. Vướng mắc về điều kiện, yêu cầu chứng chỉ... do thay đổi chính sách, cùng tình trạng địa phương nhiều năm không tổ chức thi nâng hạng khiến có giáo viên sắp về hưu vẫn ở hạng III - thấp nhất, dù đủ điều kiện.

Thông tư 13 cuối năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ thi thăng hạng giáo viên mà chuyển sang xét. Điều kiện là giáo viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, số năm công tác.

Chẳng hạn, giáo viên THPT hạng III (hạng thấp nhất) muốn lên hạng II phải có ít nhất 9 năm giữ hạng, ba năm liền trước "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với điều kiện thực tế; có khả năng đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng...

Về năng lực tin học, ngoại ngữ, trước đây Bộ từng yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ khi xét thăng hạng, song đã bỏ vào năm 2021. Thay vào đó là yêu cầu giáo viên "có khả năng" sử dụng ngoại ngữ, tin học trong các nhiệm vụ được giao. Bộ nhìn nhận quy định cũ có một số bất cập, dẫn đến tình trạng tích lũy, cấp chứng chỉ không đúng quy định, gây bức xúc xã hội.

Cô trò trường Tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM tháng 9/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Thanh Hằng