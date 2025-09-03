Bộ Giáo dục, Y tế có tân Thứ trưởng

Thủ tướng điều động Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ngày 3/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định điều động, bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê Quảng Ngãi, là Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15; có học vị Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học Toulon (Pháp), được phong giáo sư năm 2017. Trước khi làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo như Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trong hơn 4 năm điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân đã chỉ đạo tái cấu trúc bộ máy, tinh gọn gần 30% đầu mối; thành lập nhiều đơn vị mới như Trường Đại học Luật, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Bệnh viện Đại học Y Dược; khởi xướng các viện nghiên cứu công nghệ mũi nhọn. Ông thúc đẩy quốc tế hóa, đưa số công bố quốc tế tăng gần ba lần, đồng thời quyết liệt triển khai dự án chuyển trụ sở Đại học Quốc gia Hà Nội về Hòa Lạc, mở ra không gian phát triển mới cho đại học này.

Tân Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Thường trực Y tế.

Ông Hà 46 tuổi, quê Nam Định (cũ), nay là Ninh Bình; tiến sĩ, Đại học Y khoa Thái Nguyên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa. Ông có thời gian dài công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trước khi làm Phó giám đốc Sở Y tế rồi Bí thư huyện Hoàng Su Phì. Tháng 12/2020, ông làm Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, sau đó giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu từ tháng 5/2023.

