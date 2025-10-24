Bộ Giáo dục: Sẽ sắp xếp bí thư kiêm hiệu trưởng đại học trong tháng 12

"Việc sắp xếp là làm sao để các cơ sở mạnh lên; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn", ông Sơn nói, cho biết gần đây các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt nhiều câu hỏi, băn khoăn, lo lắng về việc này.
Theo ông, các những trường manh mún, quy mô nhỏ, khó tuyển sinh, không bảo đảm yêu cầu, dù là công lập hay tư thục, đều sẽ là nhóm đầu tiên phải xem xét trong quá trình sắp xếp.
Còn về phương án cụ thể, Bộ đang xin ý kiến Thủ tướng về định hướng. Trước mắt, Bộ lưu ý các địa phương khi sắp xếp cơ sở giáo dục cần căn cứ vào thực tiễn, không máy móc.
Ông Sơn ví dụ trường hợp mô hình mới là trung học nghề không thay thế mô hình giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp nên các địa phương không chuyển đổi ngay.
Dương Tâm