Bộ Giáo dục: Sẽ chấn chỉnh bữa ăn tại các trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chấn chỉnh các đại học, trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh về việc tổ chức bữa ăn, sau vụ sinh viên phải ăn canh thừa ở Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 8/10 cho biết thông tin trên.

Ông Thanh cho biết hôm 30/9, Bộ đã ra hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh với tất cả cơ sở giáo dục và trung tâm Quốc phòng - An ninh trong cả nước. Trong đó, các trường được yêu cầu tổ chức ăn tập trung cho sinh viên theo học môn này, chia theo suất, đảm bảo định lượng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sau khi nhận được phản ánh về việc sinh viên đi học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh ở Đại học Bách khoa Hà Nội phải ăn cơm canh thừa, suất ăn có dị vật, sáng nay, ông Thanh đã đến trường kiểm tra.

"Việc xử lý vấn đề này thuộc về thẩm quyền Đại học Bách khoa Hà Nội", ông Thanh nói, không cho biết chi tiết vụ việc. "Tôi đã yêu cầu trường tổ chức lại bữa ăn cho sinh viên, thực hiện nghiêm túc theo quy định".

Theo ông, suất ăn của sinh viên học Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại trường hôm nay được giao cho nhà cung cấp khác đảm nhận, đạt yêu cầu.

Ông Trần Ngọc Thanh (áo sáng màu) kiểm tra bữa ăn cho sinh viên học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sáng 8/10. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cả nước hiện có 46 trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, cùng 53 cơ sở giáo dục được tự chủ giảng dạy môn này. Theo quy định, sinh viên đại học cần tham gia 4 học phần với 165 tiết. Đây là môn học duy nhất sinh viên phải ăn ở, học tập, tập luyện tập trung.

Đại học Bách khoa Hà Nội đủ điều kiện tổ chức môn này tại khuôn viên trường, từ năm 2022. Với phản ánh của sinh viên về bữa ăn, trường thừa nhận có một số chi tiết đúng, như việc sinh viên phải ăn canh thừa và khẳng định sẽ xử lý đến cùng việc này.

Trước mắt, Đại học Bách khoa Hà Nội dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Nhà ăn A15, nơi xảy ra vụ việc, đóng cửa sáng nay. Khoảng 500 sinh viên đang học Giáo dục Quốc phòng và An ninh chuyển sang nhà ăn dành cho cán bộ, giảng viên của trường.

Ban Công tác sinh viên của trường sẽ giám sát toàn bộ khâu liên quan đến bữa ăn, từ thực phẩm đưa vào đến khẩu phần ăn, đồng thời khảo sát ý kiến sinh viên, đặt mã QR code ghi nhận phản ánh của các em.

Dương Tâm