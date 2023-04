Bộ Giáo dục 'mở đường' cho loại chứng chỉ Aptis không hợp lệ

Sau gần 4 tháng tranh cãi, chứng chỉ Aptis của Hội đồng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trường Đại học Tôn Đức Thắng chấp thuận để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Trong công văn ký ngày 26/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay theo yêu cầu, Hội đồng Anh đã cam kết cấp thêm chứng chỉ cho những thí sinh đã thi và có chứng chỉ Aptis từ ngày 11/11 đến 22/12/2022.

Chứng chỉ Aptis được cấp trong khoảng thời gian này trước đó bị Bộ kết luận là không hợp lệ, trái với các quyết định của Bộ này.

Chứng chỉ được cấp có thêm dòng chữ "This Aptis Candidate report has the same validity as an Aptis ESOL International Cerlificate" (tạm dịch: Aptis có giá trị như chứng chỉ quốc tế Aptis ESOL).

Đồng thời, Bộ đề nghị trường Đại học Tôn Đức Thắng chấp nhận chứng chỉ nói trên để giải quyết dứt điểm kiến nghị của sinh viên và gia đình họ.

Tối qua, trường Đại học Tôn Đức Thắng ra thông báo, nêu rõ căn cứ theo công văn của Bộ, trường sẽ công nhận chứng chỉ Aptis của sinh viên, với điều kiện kèm theo chứng chỉ tương đương của Hội đồng Anh.

Hồi tháng 1, hơn 700 sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng và khoảng 100 sinh viên trường Đại học Điện lực lao đao vì chứng chỉ Aptis (General) do Hội đồng Anh cấp từ ngày 11/11 đến 22/12/2022 không được trường được công nhận để xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ . Sinh viên đứng trước nguy cơ ra trường muộn hoặc bị hủy bỏ một số môn, học phần thực tập.

Nguyên do là trong khoảng thời gian này, loại chứng chỉ mà Hội đồng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép có tên là Aptis ESOL, không phải Aptis. Dù vậy, khi sinh viên khiếu nại, Hội đồng Anh kiên quyết cho rằng hai loại chứng chỉ có giá trị tương đương, yêu cầu sinh viên tự làm việc với trường để được công nhận.

Trong khi đó, trường Đại học Tôn Đức Thắng nói không có căn cứ pháp lý, loại luôn chứng chỉ Aptis khỏi danh sách công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ.

Sau thông báo chấp thuận của trường hôm qua, nhiều sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng nói thở phào nhẹ nhõm.

"Em và các bạn rất vui. Chúng em chỉ cần đề nghị Hội đồng Anh cấp lại chứng chỉ như yêu cầu để được công nhận, không cần phải mất thêm chi phí, thời gian để thi chứng chỉ khác", Hoàng Phong, sinh viên năm thứ tư, nói.

Thanh Vy, sinh viên khoa Kế toán, cho biết giờ sẽ yên tâm hoàn thành một số môn học cuối để tốt nghiệp đúng hạn khi chứng chỉ Aptis em đang có được trường công nhận.

"Công sức gần bốn tháng đi gõ cửa khắp nơi của em và các bạn đã có kết quả", Vy chia sẻ.

Sinh viên đến văn phòng Hội đồng Anh ở quận 10, TP HCM, để khiếu nại về chứng chỉ Aptis, chiều 28/2. Ảnh: Lệ Nguyễn

Aptis là chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh do Hội đồng Anh cấp từ năm 2012, được công nhận tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bài thi Aptis có ba phiên bản, gồm Aptis General, Aptis Advanced và Aptis cho giáo viên.

Tại Việt Nam, nhiều cơ sở giáo dục đại học công nhận loại chứng chỉ này để xét chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên như Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội.

Theo Hội đồng Anh, bài thi hiện được đổi thành Aptis ESOL (English for Speakers of Other Languages). Bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng: Nói, Nghe, Đọc và Viết, với cấp độ từ A1 đến C2 dựa theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Lệ phí thi là hai triệu đồng một lượt.

Lệ Nguyễn - Dương Tâm