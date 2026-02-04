Bộ Giáo dục: Không có đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2026

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 được giữ ổn định về cấu trúc, tỷ lệ, mức độ phân hóa như năm 2025, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không công bố đề minh họa.

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều 4/2 cho biết tin trên. Theo ông, đề thi tốt nghiệp THPT 2026 vẫn theo hướng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình mới, giữ tỷ lệ phân hóa 4:3:3 cho các mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng. Do đó, thí sinh có thể tham khảo đề năm trước trong quá trình ôn luyện.

Đề minh họa 17 môn thi tốt nghiệp THPT

Trong 17 môn, đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận, đề các môn còn lại là dạng câu hỏi trắc nghiệm tìm phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn. Trong đó, dạng câu hỏi trả lời ngắn khiến học sinh khó đoán bừa, giúp phân hóa tốt hơn.

Các năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo thường công bố đề minh họa. Trường học, thí sinh đều trông ngóng, coi đây là căn cứ để ôn luyện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm ngoái, đề thi chính thức được nhiều chuyên gia đánh giá khó hơn đề minh họa, khiến thí sinh sốc, đặc biệt ở môn Toán và tiếng Anh.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hai tuần so với các năm trước. Theo Bộ, đẩy kỳ thi lên sớm hơn giúp học sinh, thầy cô ý thức nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, giải quyết nội dung trong năm học.

Mỗi năm, khoảng một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Các em có thể dùng kết quả này để xét tốt nghiệp và đại học.

Dương Tâm