Bộ Giáo dục khảo sát năng lực tiếng Anh của giáo viên

Giáo viên sẽ được đánh giá năng lực tiếng Anh ở 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm tìm ra "điểm yếu" để bồi dưỡng, không dùng xếp loại thi đua.

Nội dung nằm trong kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành hôm 3/2. Theo đó, Bộ sẽ khảo sát năng lực Tiếng Anh của giáo viên nói chung, gồm thầy cô đang dạy môn này hoặc dạy các môn bằng tiếng Anh, ở một số trường, địa phương. Địa phương, trường học thực hiện cần có năng lực tổ chức thi online cho ít nhất 1.000 giáo viên cùng lúc, đảm bảo an ninh, an toàn, công bằng.

Thời gian khảo sát dự kiến trong tháng 4, kéo dài không quá một buổi, gồm bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, theo đề của Bộ. Các trường, địa phương phải bảo mật kết quả và thông tin giáo viên, không dùng để đánh giá, xếp loại thi đua.

Bộ cho biết khảo sát nhằm xác định "điểm yếu" về năng lực tiếng Anh của giáo viên, từ đó xây dựng chương trình bồi dưỡng để thực hiện chủ trương đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Học sinh trường Tiểu học Phan Văn Trị, TP HCM, trong giờ học Tiếng Anh tự chọn, tháng 10/2025. Ảnh: Lệ Nguyễn

Cả nước hiện có hơn 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông, số dạy môn Tiếng Anh khoảng 30.000. Môn này được dạy chính khóa từ lớp 3, còn ở bậc mầm non và các khối lớp nhỏ (lớp 1, 2) theo hình thức tự nguyện.

Theo Nghị định 222/2025 của Chính phủ, để tham gia dạy và học bằng tiếng nước ngoài, thầy cô ở tiểu học và THCS phải đạt trình độ bậc 4/6 trở lên theo khung năng lực của Việt Nam, tương đương B2 theo khung châu Âu. Với cấp THPT, yêu cầu là bậc 5/6, tương đương C1.

Để thực hiện mục tiêu đưa Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, ngành giáo dục ước tính cần bổ sung 12.000 giáo viên tiếng Anh ở cấp mầm non, 10.000 giáo viên tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng dạy bằng tiếng Anh vào năm 2030.

