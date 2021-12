Bộ Giáo dục hướng dẫn đón trẻ mầm non đến trường an toàn

Với việc ban hành hướng dẫn chi tiết về giải pháp an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ mong muốn trẻ mầm non sớm được đến trường.

Ngày 21/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra hướng dẫn về việc bảo đảm an toàn phòng, chống Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở mầm non.

Bộ đánh giá, do Covid-19 diễn biến phức tạp, trẻ mầm non ở nhiều tỉnh, thành tạm dừng đến trường, bị ảnh hưởng sức khỏe tinh thần, thể chất và sự phát triển toàn diện; phụ huynh vướng bận vì phải chăm sóc con tại nhà. Vì vậy, Bộ đề nghị các Sở chỉ đạo, hướng dẫn các trường mầm non xác định điều kiện đón trẻ trở lại theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch sẽ chủ động báo cáo cấp quản lý để mở trường.

Trẻ mầm non ở quận Gò Vấp đến trường hồi tháng 5/2020. Ảnh: Mạnh Tùng

Hướng dẫn của Bộ đề cập khá chi tiết đến các phương án tổ chức hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, chơi và học cho các em, do độ tuổi này còn rất bé, đòi hỏi chăm sóc kỹ lưỡng và sát sao.

Cụ thể, các nhà trường phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có đủ dụng cụ phục vụ ăn uống riêng cho từng em. Đối với các suất ăn sẵn, thực phẩm chuyển đi phải được bao gói trong túi, hộp kín. Các nhà trường không cho trẻ ăn tập trung tại nhà bếp hoặc nhà ăn mà theo nhóm, lớp hoặc theo suất ăn riêng. Các em cũng sẽ hạn chế di chuyển, không nói to, cười đùa trong khi ăn uống.

Trẻ mầm non sẽ được bố trí ngủ giãn cách, tự vệ sinh mặt mũi bằng khăn riêng và không đi vệ sinh cùng lúc...

Ngoài các hướng dẫn chi tiết này, văn bản cũng bao gồm các quy định chung áp dụng với các cấp học khác.

Hiện, nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP HCM vẫn chưa cho trẻ mầm non trở lại trường sau hơn 7 tháng. Đây là nhóm tuổi chịu nhiều thiệt thòi bởi khó tổ chức học online, hầu hết chỉ tiếp nhận một số hoạt động thông qua các video do giáo viên gửi.

Việc ban hành hướng dẫn đảm bảo an toàn thể hiện rõ chủ trương đưa trẻ mầm non tới trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, quyết định về thời điểm trở lại sẽ phụ thuộc vào chính quyền địa phương. Chẳng hạn, TP HCM từng dự kiến mở cửa trường mầm non từ 20/12 tại địa phương có dịch cấp độ 1 và 2 theo hướng dẫn của Bộ nhưng sau đó đã phải hoãn. Còn Hà Nội, dù chỉ có hai quận vùng cam, thành phố vẫn chưa cho trẻ nhỏ tuổi đi học do lo ngại dịch bệnh diễn biến phức tạp.

* Xem hướng dẫn chi tiết

Dương Tâm