Bộ Giáo dục gặp mặt 80 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục gặp mặt 80 nhà giáo tiêu biểu, vượt khó, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, ngày 13/11.

Hoạt động thuộc chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô", do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2015.

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, dù chính sách được cải thiện, điều kiện vật chất tốt hơn và công nghệ hiện đại, vai trò của người thầy vẫn là yếu tố quyết định. Trong 80 giáo viên được vinh danh có 36 người dân tộc thiểu số và nhiều thầy cô quân hàm xanh. Ông cho biết, bài toán giáo dục ở miền núi, vùng sâu vùng xa không chỉ là "gieo chữ", mà còn hướng tới nâng cao chất lượng việc làm, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững và giải quyết các vấn đề sinh kế. Thứ trưởng mong các thầy cô tiếp tục quan tâm, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Buổi gặp mặt các giáo viên tiêu biểu tại chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025. Ảnh: Thiên Long

Sau 11 năm triển khai, "Chia sẻ cùng thầy cô" đã tuyên dương hơn 650 giáo viên tiêu biểu tại nhiều vùng miền. Trong đó có nhiều thầy cô vượt khó, mang tri thức đến vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất, ghi nhận 201 hồ sơ đề cử thầy cô từ 248 xã biên giới sau sáp nhập chính quyền hai cấp. Trong đó, 80 giáo viên tiêu biểu được mời về Hà Nội dự Lễ tuyên dương. 80 giáo viên được tuyên dương công tác tại 248 xã, phường biên giới, các trường học điểm lẻ, vùng sâu, vùng xa; cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia xóa mù chữ và dạy học cho thanh thiếu nhi, nhân dân địa phương. Họ đều có những đóng góp nổi bật trong giáo dục, bền bỉ vượt khó, tận tâm với nghề, được cộng đồng yêu mến.

Chương trình còn thu hút sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng, lan tỏa tinh thần "Triệu trái tim Việt viết vẽ lời tri ân". Ảnh: Thiên Long

Tại sự kiện, ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Thiên Long kỳ nhấn mạnh, doanh nghiệp luôn theo đuổi hành trình phụng sự học tập của các thế hệ người Việt, đồng hành giáo dục Việt Nam, lan tỏa tinh thần tri ân và tiếp thêm động lực cho những người thầy. Ông nêu kỳ vọng chương trình giúp tiếp thêm động lực cho giáo viên cống hiến vì sự nghiệp giáo dục.

Tập đoàn Thiên Long tặng hoa đến chương trình nhân ngày 20/11. Ảnh: Thiên Long

Các hoạt động tri ân tại "Chia sẻ cùng thầy cô 2025", hướng tới phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo. Bên cạnh đó, chương trình thực hiện nhiều dự án thiết thực như xây dựng và sửa chữa phòng học, thư viện, nhà vệ sinh; trao học bổng, tặng dụng cụ học tập; dự án "lắng nghe - chia sẻ" giúp thầy trò vùng khó tiếp cận thêm cơ hội học tập. Các hoạt động này được lan tỏa trên mạng xã hội với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và Đại sứ chương trình gồm PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu Lương Thùy Linh và Tiktoker Lê Bống.

Tại buổi gặp mặt, nhiều thầy cô chia sẻ câu chuyện và kiến nghị từ thực tiễn giảng dạy, phản ánh nhu cầu của giáo viên ở nhiều vùng miền khác nhau. Điển hình, cô Vàng Thị Dính, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Đồng Văn (Tuyên Quang), trăn trở về hành trình đưa STEM đến vùng cao.

Cô Vàng Thị Dính đề xuất đầu tư cơ sở vật chất cho việc dạy học STEM tại vùng cao. Ảnh: Thiên Long

Thầy Hồ Văn Hữu, đồn Biên phòng Quảng Trị, dẫn lại lời một học viên: "Tôi học để đọc tên con, để có giấy khai sinh chứ không cần lăn tay nữa", khẳng định con chữ thay đổi cuộc sống nơi biên giới.

Thái Anh