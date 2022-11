Bộ Giáo dục đề xuất tăng gấp đôi phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non

Thầy Bàn Văn Đức - thầy giáo mầm non duy nhất ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên - cho trẻ ăn trưa tại điểm trường mầm non Chuyên gia 3 (thuộc trường Mầm non Nậm Kè), tháng 10/2022. Ảnh: Ngọc Thành