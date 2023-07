Bộ Giáo dục công nhận một câu Tiếng Anh có hai đáp án

Câu hỏi gây tranh cãi trong đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT sẽ có hai đáp án đúng, thay vì chỉ một như các câu khác.

Sau một ngày rà soát và cân nhắc đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT, chiều 5/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã quyết định có hai phương án đúng cho một câu hỏi trong đề thi môn Tiếng Anh.

Đây là câu yêu cầu thí sinh tìm từ cần sửa: Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group.

Câu này xuất hiện ở vị trí số 50 của mã đề 409 hay câu 31 của mã đề 401 và một số mã đề khác. Theo quyết định của Bộ, thí sinh chọn phương án B - "distinctive" hay C - "comparative" đều được tính điểm.

Đây là lần đầu tiên điều này xảy với đề thi tốt nghiệp THPT.

Câu hỏi gây tranh cãi là câu 31 trong mã đề 401.

Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với đề xuất của nhiều giáo viên. Cô Lại Thị Phương Thảo, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Ngoại ngữ, chia sẻ khi đọc câu này, cô nhìn thấy ngay về mặt cấu trúc, "comparative" phải là danh từ để tương đương với cụm từ "control group" và vì thế chọn đáp án C.

"Tuy nhiên khi xem lại đáp án B, tôi lại phát hiện ra distinctive không đi với from nên đáp án này cũng không đúng", cô Thảo giải thích.

Chiều 29/6, hơn một triệu thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi cuối là Ngoại ngữ (phần lớn thi Tiếng Anh) với thời gian làm bài 60 phút. Đề thi gồm 50 câu, kiểm tra các kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chức năng giao tiếp, kỹ năng viết, kỹ năng đọc.

Nhiều giáo viên đánh giá đề có cấu trúc quen thuộc, nhưng một số câu hỏi khó rõ nét so với năm ngoái. Nếu nắm chắc kiến thức, thí sinh dễ lấy điểm 6, 7.

Dương Tâm