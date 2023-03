Bộ giải pháp giặt giũ toàn diện cho gia đình

Tháp giặt sấy, tủ chăm sóc quần áo đáp ứng nhu cầu làm sạch, phơi khô trang phục dù thời tiết mưa nồm, được nhiều gia đình chuộng dùng.

Những ngày đầu năm, khi trời chuẩn bị chuyển nồm, gia đình bà Lê Linh (35 tuổi, Hà Nội) liên tục ghé đến các cửa hàng điện máy để tìm hiểu về dòng máy sấy quần áo. Giặt giũ tuy là công việc hàng ngày nhưng theo bà Linh, rất cần đến kỹ năng "tham vấn thời tiết".

Nếu ngày đó thiếu nắng, cần tránh giặt chăn màn, quần áo dày vì tình trạng ẩm ướt kéo dài sẽ sinh mùi ẩm mốc, khó chịu. Bước vào mùa mưa, nên sắm các dòng máy sấy để tránh kịch bản "phơi hoài không khô", nhất là khi chị em thường mặc váy áo len, nhung, tweed...

Tháp giặt sấy lúc này được người dùng quan tâm khi có thể làm sạch đi kèm sấy khô. Ngoài ra, tiết kiệm không gian lắp đặt cũng là ưu điểm nhiều người nhắc tới. Như với chị Hà Nguyễn (29 tuổi, TP HCM), căn chung cư chỉ có diện tích 54 m2, nên khi mua đồ công nghệ sẽ chọn những món ít tốn không gian nhất.

Hãng vừa ra mắt phiên bản màu xám, nhỏ gọn hơn, trọng lượng giặt sấy lần lượt là 14 kg và 10 kg; sản phẩm hỗ trợ đặt trước trên website LG vào ngày 1-30/4. Ảnh: LG

Thiết kế của WashTower là dạng máy sấy chồng lên máy giặt, tạo thành khối tháp gọn gàng, giảm diện tích bề ngang. Cả hai máy dùng một bộ điều khiển trung tâm duy nhất ở giữa, giúp quá trình sử dụng sản phẩm thuận lợi hơn. Chu trình làm sạch nhanh chỉ trong một giờ, rút ngắn thời gian cho việc nhà.

Công nghệ TurboWash 360 và hệ thống truyền động trực tiếp trí tuệ nhân tạo AI DD giúp máy hoàn tất công việc nhanh, sạch hơn, bảo vệ sợi vải tốt hơn đến 18% (theo thử nghiệm của hãng). Trí thông minh nhân tạo đưa ra đề xuất chế độ phù hợp tính chất sợi vải, tối ưu quy trình giặt sấy.

Thiết bị có thể làm sạch cả chăn mền, gấu bông, mũ bảo hiểm. Ảnh: LG

Riêng các loại quần áo dạ hội, chăn mền, gấu bông, mũ bảo hiểm... cần được vệ sinh thường xuyên để loại trừ các mầm bệnh có thể gây dị ứng da hoặc tác động xấu đến sức khỏe. Không thể giặt theo cách thông thường, LG thiết kế dòng máy Styler, diệt khuẩn bằng công nghệ hơi nước TrueSteam.

Hệ thống tạo ra luồng hơi nước nóng, tiêu diệt đến 99,9% vi khuẩn, virus gây hại trên quần áo, đồ dùng bằng vải. Tủ còn thiết kế hệ thống móc treo có chuyển động ngang nhẹ nhàng giúp rũ sạch bụi bẩn, tạo điều kiện để hơi nước thẩm thấu vào sợi vải dễ dàng hơn. So với việc sấy trong không khí, hệ thống sấy khô ở nhiệt độ thấp của Styler giúp vải làm khô nhanh hơn, ngăn ngừa co rút và hư hỏng do nhiệt.

LG Styler có móc treo, làm sạch các váy dạ hội, đính kết cầu kỳ. Ảnh: LG

Đại diện hãng cho biết, đơn vị hiện có đa dạng các loại máy giặt - sấy, tủ chăm sóc quần áo cao cấp. Các thiết bị không chỉ đáp ứng nhu cầu giặt giũ, làm sạch trang phục mà còn mang vẻ ngoài tinh tế, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống. Như với Styler, hãng vừa bổ sung vào bộ sưu hai mẫu màu mới là xanh lá (S5GOC) và màu be (S5BOC).

Minh Huy