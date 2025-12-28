Bố giải cứu con gái bị bắt cóc nhờ truy dấu điện thoại

MỹBị kẻ cầm dao bắt cóc trên phố vào ngày Giáng sinh, thiếu nữ 15 tuổi được bố nhanh trí tìm thấy nhờ theo dõi vị trí điện thoại.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Montgomery (MCSO) cho biết nhận được báo cáo về vụ bắt cóc một thiếu nữ 15 tuổi ở Porter, Texas, vào khoảng 16h50 ngày 25/12.

Cô gái dắt chó đi dạo nhưng không trở về nhà đúng giờ như thường lệ, khiến bố mẹ lo lắng. Sau đó, người bố sử dụng chức năng kiểm soát của phụ huynh để định vị điện thoại của con gái, thấy tín hiệu được phát ra từ một "khu vực có nhiều cây cối ở hạt Harris, cách đó hơn 3 km".

Theo MCSO, người bố đã định vị được con gái qua điện thoại và tìm thấy thiếu nữ cùng con chó bên trong một chiếc xe bán tải màu đỏ sẫm, cùng với một người đàn ông 23 tuổi bán khỏa thân. Sau đó, ông giúp con thoát khỏi xe và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.

MCSO cho biết nghi phạm đã dùng dao đe dọa để bắt cóc nạn nhân trên đường.

Những người chứng kiến vụ việc đã cung cấp mô tả chi tiết về chiếc xe tải, giúp cảnh sát xác định vị trí và danh tính nghi phạm là Giovanni Rosales Espinoza, 23 tuổi, ở Porter.

Giovanni Rosales Espinoza khi bị bắt. Ảnh: MCSO

Theo thông báo của MCSO, Giovanni đã bị bắt với cáo buộc bắt cóc nghiêm trọng và phơi bày khiếm nhã trước mặt trẻ em. Anh ta bị giam giữ tại nhà tù hạt Montgomery mà không được tại ngoại trong khi vụ việc tiếp tục được điều tra.

"Giáng sinh là ngày dành cho niềm vui, nhưng người đàn ông này đã phá tan niềm vui đó bằng cách nhắm mục tiêu vào một đứa trẻ", Cảnh sát trưởng Wesley Doolittle cho biết trong một tuyên bố, đồng thời ca ngợi các sĩ quan đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo kẻ săn mồi nguy hiểm này bị bắt giữ nhanh chóng.

Gia đình của thiếu nữ bị bắt cóc (yêu cầu được giấu tên) khẳng định không ai trong gia đình quen biết nghi phạm.

Tuệ Anh (theo Fox26, People)