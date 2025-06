'Bố già' Al Pacino gặp tân Giáo hoàng

Tài tử Al Pacino và nhà sản xuất phim người Italy Andrea Iervolino gặp Giáo hoàng Leo XIV, tặng ông mô hình xe hơi.

'Bố già' Al Pacino gặp Giáo hoàng Diễn viên Al Pacino, 85 tuổi, gặp Giáo hoàng Leo XIV, 70 tuổi, tại Vatican hôm 16/6. Video: Backgrid

Tài tử Bố già là ngôi sao điện ảnh đầu tiên gặp Giáo hoàng Leo XIV kể từ lễ nhậm chức của ông hồi tháng 5. Trò chuyện với People ngày 18/6, nhà sản xuất Andrea Iervolino, 38 tuổi, cho biết Pacino rất phấn khích và hạnh phúc khi diện kiến Giáo hoàng, được ông ban phước lành cho dự án của họ - Maserati: The Brothers.

"Đó là một cuộc gặp mặt thú vị, tôi cũng rất mừng cho ông Pacino. Chúng tôi tặng Giáo hoàng mô hình xe Maserati vì bộ phim cả hai đang thực hiện là sự tri ân dành cho Giáo hoàng. Dự án xoay quanh lịch sử ra đời của hãng xe, truyền tải những thông điệp mà Ngài gửi gắm đến thế giới hàng ngày: sự đoàn kết, gia đình, hòa bình và nhiều điều khác", nhà sản xuất nói.

Ngoài ra, tài tử Al Pacino tặng Giáo hoàng mũ của đội bóng chày White Sox vì biết ông là người hâm mộ, và quyển hồi ký Sonny Boy về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Tài tử Al Pacino (trái) và Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Film Magic/ CNA

Hiện Al Pacino tham gia bộ phim do Andrea Iervolino sản xuất, dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay. Trong phim, ông vào vai doanh nhân Vincenzo Vaccaro - nhà đầu tư của hãng xe. Ông đóng cùng diễn viên kỳ cựu Anthony Hopkins, Jessica Alba, Michele Morrone.

Al Pacino sinh năm 1940, bắt đầu nghiệp diễn ở các sân khấu kịch. Sau khi góp mặt trong The Panic in The Needle Park (1971), tài tử được đạo diễn Francis Ford Coppola để mắt và chọn vào vai Michael Corleone trong kiệt tác Bố già. Sau ba phần, Bố già nhận tổng 11 đề cử Oscar và thắng các hạng mục nam chính, kịch bản và phim hay nhất. Trong sự nghiệp, ông giành một giải Quả Cầu Vàng, một giải BAFTA và tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Scent of a Woman (1992).

Giáo hoàng Leo XIV sinh năm 1955, là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ông được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo tại mật nghị Hồng y hôm 8/5, sau khi người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis qua đời.

Trước đây, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo, tây bắc Peru, giai đoạn 2015-2023. Ngoài quốc tịch Mỹ, ông còn có quốc tịch Peru sau khi nhập tịch vào năm 2015.

Phương Thảo (theo People)