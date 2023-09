'Bố già' Al Pacino chia tay bạn gái kém 53 tuổi

Bạn gái của tài tử Al Pacino, 83 tuổi, nộp đơn xin quyền nuôi con trai ba tháng tuổi sau chia tay.

Theo The Blast ngày 7/9, Nooh Alfallah đã nộp các tài liệu pháp lý ở Los Angeles để yêu cầu được toàn quyền nuôi con, muốn tài tử chỉ đến thăm con khi có sự đồng ý của cô.

Pacino và Alfallah hẹn hò từ tháng 4/2022, đón con trai hồi tháng 6 năm nay tại bệnh viện Cedar's Sinai, Los Angeles. Theo nguồn tin của The Blast, Alfallah nói với tòa án rằng cô sẵn sàng cho phép Pacino cùng chịu trách nhiệm nuôi con liên quan vấn đề giáo dục, tôn giáo, điều trị y tế... Cô yêu cầu bạn trai cũ trả phí luật sư và mọi chi phí khác liên quan đến sự việc.

Al Pacino và Nooh Alfallah hồi còn yêu nhau. Ảnh: SplashNews

Cuối tháng 5, sau khi Alfallah thông báo mang thai ở tháng thứ tám, Al Pacino yêu cầu xét nghiệm huyết thống vì cho rằng ông có khả năng vô sinh. Theo nguồn tin của The Blast, sau khi sinh con sáu ngày, cả hai đã ký đơn xác nhận Al Pacino là cha của đứa bé.

Trước đó, Al Pacino có ba con. Ông có con gái Julie Marie với huấn luyện viên diễn xuất Jan Tarrant. Năm 1997-2003, tài tử hẹn hò Beverly D'Angelo, đón thêm cặp song sinh Anton và Olivia. Ông giữ cuộc sống các con riêng tư, ít công khai với công chúng.

Trong cuộc phỏng vấn với New Yorker năm 2014, Pacino nói: "Tôi có trách nhiệm nuôi dạy con và trở thành một phần trong cuộc sống của chúng. Trên hành trình làm cha, tôi nhận về rất nhiều bài học".

trailer "The Godfather" Trailer "The Godfather". Video: YouTube Fan-Made Film Trailers

Al Pacino sinh năm 1940, bắt đầu nghiệp diễn ở các sân khấu kịch. Sau khi góp mặt trong The Panic in The Needle Park (1971), tài tử được đạo diễn Francis Ford Coppola để mắt và chọn vào vai Michael Corleone trong kiệt tác Bố già. Sau ba phần phim, Bố già nhận tổng 11 đề cử Oscar và thắng các hạng mục nam chính, kịch bản và phim hay nhất. Trong sự nghiệp, diễn viên giành một giải Quả Cầu Vàng, một giải BAFTA và tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Scent of a Woman (1992).

Nooh Alfallah sinh năm 1993 trong một gia đình gốc Kuwait, từng theo học trường Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình UCLA và hiện là phó giám đốc công ty sản xuất phim Lynda Obst Production thuộc hãng Sony.

Theo Daily Mail, trước khi hẹn hò Pacino, cô từng có quan hệ tình cảm với ca sĩ Mick Jagger (79 tuổi), tỷ phú Nicolas Berggruen (61 tuổi) và diễn viên Clint Eastwood (91 tuổi). Pagesix cho biết Alfallah không xem tuổi tác là vấn đề.

Thanh Giang