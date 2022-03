Bộ gậy Grand Slam của Tiger Woods có thể lập kỷ lục đấu giá

MỹBộ gậy Titleist "Siêu Hổ" dùng năm 2001 khi hoàn thành bộ sưu tập bốn major dự kiến sẽ có giá hơn 1 triệu USD - kỷ lục trong giới đấu giá sưu tập kỷ vật thể thao.

Grand Slam trong golf được xác định khi một đấu thủ sở hữu trọn bộ tứ major truyền thống hàng năm, lần lượt gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open Championship. Trong nhóm giải danh giá này năm 2000, Woods vuột danh hiệu đầu nhưng vô địch cả ba giải còn lại. Đến tháng 4/2001, anh đạt grand slam khi thắng Masters ở điểm -16, bỏ cách á quân David Duval hai gậy. Sau đó, "Siêu hổ" còn ẵm The Players – sự kiện đinh PGA Tour.

Khi cán mốc Grand Slam với chức vô địch Masters vào ngày 8/4/2001, Woods dùng bộ sắt Titleist 681-T từ số 2 đến pitching wedge, cặp wedge 58 và 60 độ (loft), trong đó nổi nhất là cây sắt 8 vì điểm mòn hình tròn nhất quán trên mặt gậy.

Bộ gậy Titleist 681-T có nhiều giá trị lịch sử đặc biệt của Tiger Woods.

Ngày 23/3 vừa qua, công ty Golden Age Auctions thay mặt doanh nhân Todd Brocks tổ chức đấu giá bộ gậy danh giá trên với mức khởi điểm 25.000 USD. Đến 16h ngày 24/3, nó đã lên 270.868 USD. Cuộc đấu giá sẽ kết thúc vào tối 9/4, chỉ ba tiếng sau lễ vinh danh nhà vô địch Masters 2022.

"Bộ này nhiều khả năng trở thành kỷ vật golf đầu tiên phá mốc một triệu USD vì hàm chứa những giá trị độc đáo", Ryan Carey, sáng lập Golden Age Auctions đánh giá trên Golf Digest.

Carey có lý do tự tin, qua các thành quả của doanh nghiệp. Hồi 2013, đơn vị này bán chiếc green jacket thuộc về Horton Smith khi thắng Masters năm khai trương 1934 với giá 682.000 USD. Đến nay, đây vẫn là kỷ lục trong giới sưu tập kỷ vật thể thao.

Năm trước, Golden Age Auctions bán cây Scotty Cameron Newport 2 - gậy gạt dự phòng của Woods, đời 2002 với giá 393.300 USD. Gần đây, chiếc vé xem Masters kì đầu tìm được chủ mới ở mức 600.000 USD.

Năm 2010, Todd Brocks chi 57.242 USD để mua bộ Titleist 681-T của Woods từ Steve Mata trong một buổi đấu giá và sở hữu chúng đến nay. Mata có "đồ quý" tại Buick Classic vào tháng 6/2001, sau khi Woods chịu thử bộ sắt mới. Lúc đó, Mata giữ chức phó Chủ tịch phụ trách golfer hạng sao của hãng Titleist.

Lúc Mata bán cho Brocks, Woods không xác nhận đó là đồ nghề đạt grand slam. Nhưng ở lần đấu giá hiện tại, Golden Age Auctions trưng kèm lý lịch, cũng như chứng thực từ các cựu lãnh đạo Titleist và cả bài về thông số bộ 681-T khi Woods ẵm PGA Championship 2000.

Woods chính thức vào Đền Danh vọng Golf Thế giới trong lễ vinh danh hôm 9/3.

