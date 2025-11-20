Bố đơn thân tìm hạnh phúc

Tôi đang sinh sống và làm việc tại ngoại thành Hà Nội, công việc hiện tại làm công nhân, đã mua đất.

Hai bố con mình đang ở trọ, bản thân ly hôn 8 năm rồi, mình nuôi con trai đang học lớp 8. Mình mong qua VnExrpess tìm một nửa còn lại để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Mong gặp các bạn nữ đầu 9 đổ về, ở quanh khu vực Đông Anh. Mình xác định định cư ở đây nên đã mua đất, đang mong muốn tìm người cùng xây tổ ấm. Mình sinh năm 1985, đặc sản của mình là chịu thương chịu khó, chăm chỉ.

Mình nghĩ không ai sinh ra đã hợp nhau, cũng không ai hoàn hảo, nếu xác định có một gia đình thì biết yêu thương, nhường nhịn, vì nhau để thay đổi, mỗi người cùng cố gắng, chu toàn bổn phận của mình. Đàn ông cố gắng làm người chồng tốt, phụ nữ cố gắng làm người vợ tốt, gia đình như vậy mới tồn tại được. Mỗi người chịu bỏ bớt cái tôi đi một chút, gia đình sẽ ấm êm. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn.

