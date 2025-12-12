Bố đơn thân mong gặp bạn đồng hành cùng hoàn cảnh

Em à, nếu em từng bị tổn thương và có hoàn cảnh như của anh, chúng mình hãy kết nối và cùng nhau chia sẻ nhé em?

Anh từng có một mái ấm gia đình và một bé rất ngoan ngoãn, thông minh và nhanh nhẹn. Vậy mà, cách đây vài năm trước, chị nhà anh đã bỏ lại mấy bố con ra đi mãi mãi, về nơi suối vàng sau cơn bạo bệnh hiểm nghèo. Anh đã làm mọi thứ có thể, chỉ mong cứu được người vợ mình yêu thương, cuối cùng mọi hy vọng đều tắt ngấm và tất cả còn lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Suốt thời gian đó, anh đã sống trong tâm trạng vô vọng, không có bến bờ, không có tương lai. Ban ngày thì guồng quay của công việc khiến anh không có cảm xúc gì, nhưng khi mặt trời lặn và màn đêm buông xuống thì nỗi nhớ, nỗi buồn, nỗi cô đơn càng dâng trào trong lòng anh. Ngày ấy con vẫn còn nhỏ nên chưa biết gì, cứ hỏi bố là sao mẹ không về nhà với con, mẹ không thương bố con mình nữa hả bố, sao mẹ không đến trường đón con như các bạn có mẹ đến đón... Lòng anh nhói đau như xát muối vào lòng.

Rồi thời gian trôi qua cùng năm tháng, thoắt đã nhiều năm và con cũng lớn hơn, hiểu được chuyện hơn và có nói với anh rằng: "Sao bố không đi tìm mẹ mới cho con, vì con muốn có một người mẹ để được bầu bạn tâm sự, có thêm anh chị em càng tốt cho con đỡ buồn, lủi thủi và tủi thân khi bố đi làm, con được nghỉ học và ở nhà cuối tuần". Đó cũng là động lực và cùng chung với suy nghĩ của anh, nên anh xuất hiện ở đây để trải lòng mình.

Anh gần 50 rồi nhé, đang sống cùng bé, học tập và làm việc tại Hà Nội. Anh là người đàn ông hiền lành và thật thà, có lòng bao dung và vị tha, nhân hậu, biết lắng nghe và chia sẻ, tôn trọng phụ nữ, nhất là người mà mình yêu thương. Anh không gia trưởng, không vướng bận tứ đổ tường và rất tâm lý, tử tế nhé em. Anh không phải là người hoàn hảo nên anh cũng không cần em hoàn hảo.

Người mà anh muốn tìm là em có hoàn cảnh giống anh. Nếu em chưa kết hôn hoặc từng đổ vỡ, muốn tìm một bờ vai vững chắc, một vòng tay ấm áp, một trái tim yêu thương thì có anh đây nhé em. Em có bé càng vui vì chúng mình sẽ cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn thành người mà không bao giờ có sự phân biệt con nào cả. Có em rồi sẽ là động lực cho anh cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của em với con, và gánh nặng trên vai anh như nhẹ bớt.

Nếu em vô tình đọc được những lời tâm sự từ đáy lòng của anh, hãy gửi thư cho anh nhé. Biết đâu mình sẽ tìm được tiếng nói yêu thương cho các con của chúng mình và có một mái ấm gia đình hạnh phúc nhỉ. Anh không biết mình sẽ gặp nhau vào lúc nào và ở đâu đi chăng nữa, anh vẫn mong em đến bên anh bằng cả trái tim mình.

Chúc em ngày mới tốt lành và ấm áp, anh chờ thư của em.

