Bộ đôi xe máy Kymco 50cc cho học sinh

Theo đại diện Kymco, các mẫu xe 50cc trên thị trường hiện tại được cải tiến chất lượng, vận hành mạnh mẽ. Trong khi đó, giá xe ở mức vừa phải, giúp các bậc phụ huynh tiết kiệm chi phí khi mua xe cho con đi học, phục vụ tốt nhu cầu đi lại trong thành phố. Ngoài ra những bà nội trợ hay người cao tuổi nếu cần chạy xe đi chợ hay đi chơi cũng thoải mái, tiết kiệm xăng và đảm bảo an toàn. Đây cũng là lý do mà Kymco tung ra hai mẫu xe mới Candy Hermosa 50cc và Like 50cc với nhiều tính năng hiện đại, tiện dụng.

Xe tay ga 50cc thiết kế thời trang, nhiều tính năng hiện đại.

Candy Hermosa 50cc

Hướng đến những bạn học sinh cấp ba, dòng xe Candy Hermosa 50cc của Kymco mang kiểu dáng trang nhã, cá tính và nhiều màu sắc ấn tượng. Chiếc xe có những chi tiết thiết kế năng động, khỏe khoắn nhưng vẫn phù hợp với những người có vóc dáng nhỏ nhắn khi chiều cao yên 77 cm giúp chống chân và thao tác với xe dễ dàng. Đi kèm với đó là vành bánh trước sau đều được đổi mới, tạo phong cách thể thao, năng động.

Dòng xe Candy Hermosa 50 được thiết kế khỏe khoắn nhưng vẫn hợp với cả các bạn nữ với hàng loạt tính năng, đặc điểm hỗ trợ.

Ngoài ra, Candy Hermosa 50cc còn có nhiều ưu điểm như cốp rộng, đựng được hai mũ bảo hiểm và nhiều đồ dùng khác, nắp bình xăng đặt phía trước tiện lợi, hệ thống ổ khóa đa năng, mặt đồng hồ dễ theo dõi thông tin và sàn để chân thoải mái.

Xe còn tích hợp những tính năng tiện lợi như gạt chân chống nghiêng tự động tắt máy, hệ thống đèn báo LED sáng đẹp, bền bỉ cùng ổ khóa đa năng, chỉ cần xoay chìa là mở được mọi thứ, hệ thống đèn vị trí LED ở đầu xe, phanh đùm tăng độ an toàn khi vận hành.

Like 50cc

Bên cạnh Candy Hermosa 50cc, Kymco tiếp tục cải tiến dòng xe Like 50cc vốn được nhiều người dùng ưa chuộng. Phiên bản mới vẫn mang trên mình thiết kế thời trang, nhấn mạnh vào độ nhỏ gọn, các đường nét tinh tế và phù hợp cho cả nam và nữ.

Like 50cc với phần yếm nhỏ và những đường nét tinh tế để tạo cảm giác sang trọng, cao cấp.

Like 50cc vẫn giữ lại nhiều tính năng tiện ích để phù hợp với các bạn nữ sinh. Điển hình là chiều cao yên 76cm, độ dốc thấp để hai người ngồi thoải mái, gác chân sau tự mở bằng một nút bấm, cốp rộng rãi, bánh xe 12 inch với lốp không săm, hệ thống đèn báo đạt chuẩn và nắp bình xăng phía trước tiện lợi.

Phiên bản xe Like 50 của năm nay đã được nâng cấp nhiều tính năng như thiết kế vành trước, sau dáng thể thao, phanh đùm an toàn, gạt chân chống tự động tắt máy, xi nhan, đèn hậu và đèn vị trí sử dụng bóng LED và hệ thống điện DC đảm bảo ổn định về độ sáng khi sử dụng vào ban đêm.

Hiện tại, các chi nhánh, đại lý xe của Kymco đều cập nhật thêm những phiên bản màu mới cho cả hai dòng xe. Cụ thể, Candy Hermosa 50cc sẽ có thêm màu xanh nhám và đỏ nhám, nâng số lựa chọn màu lên 6. Còn với Like 50 là màu đen và xanh đậm, cộng với 3 lựa chọn cũ là 5 màu. Khách hàng khi đặt mua xe máy Kymco 50cc tại các đại lý, cửa hàng phân phối chính thức sẽ nhận khuyến mãi, ưu đãi trả góp.