Bộ đôi xe điện MG lần đầu đến Việt Nam

Marvel R dài 4.674 mm, rộng 1.919 mm, cao 1.613 mm. Trục cơ sở 2.804 mm. Nếu so kích thước tổng thể, Marvel R nhỉnh hơn so với chính mẫu xe cùng nhà là MG HS, kém đôi chút so với Hyundai Santa Fe. Nhưng chiều dài trục cơ sở của mẫu xe điện lại nhỉnh hơn HS (2.720 mm) và cả Santa Fe (2.765 mm). Đây là lợi thế đặc trưng của xe điện so với xe xăng.