Bộ đội Việt Nam xây trường cho trẻ em châu Phi

Chứng kiến 253 em bé ở Abyei (châu Phi) học ngoài trời, dưới nắng 40 độ C, lính mũ nồi xanh Việt Nam xây tặng hai lớp học kiên cố rộng 80 m2.

Ở Abyei (khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan), học sinh mầm non thường được đưa đến lớp học do Nhà thờ thị trấn tổ chức. 253 học sinh được chia thành 4 lớp học, do 6 giáo viên giảng dạy.

"Lớp học" được chia trong hai căn lều dựng tạm, không đủ chỗ nên đa số cô trò phải ngồi dưới tán cây dù nhiệt độ ngoài trời ở châu Phi rất cao và ruồi muỗi vây quanh. Không có bàn ghế, học sinh phải ngồi đất và chỉ được học vào mùa khô, mùa mưa nước ngập, trường đóng cửa.

Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Công binh số 1 và đồng đội đã lên phương án giúp Nhà thờ Abyei xây dựng hai phòng học kiên cố và sửa giếng để giải quyết nhu cầu cấp bách về nước sạch trong mùa khô.

Thành viên Đội Công binh Việt Nam chơi đùa cùng các em nhỏ trong buổi bàn giao lớp học vừa xây.

Tìm kiếm vật liệu xây dựng ở Abyei rất khó khăn nên những người lính Công binh phải tận dụng đồ bỏ đi khi thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ, xây dựng doanh trại cho đơn vị bạn. "Chúng tôi thu gom tấm mái, vách tôn và khung sắt hộp của nhà hết hạn sử dụng; gom cát, đá trong đơn vị làm nền. Cán bộ, nhân viên đội cũng quyên góp mua hai tấn xi măng để xây dựng công trình", đại tá Trọng nói.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chi đoàn đội Công binh được huy động để láng nền sàn nhà, làm mặt bằng và dọn vệ sinh. Chi hội phụ nữ cũng góp sức, trích quỹ mua tặng nhà trường 110 ghế, 10 bàn nhựa, hai kệ để bình nước, 20 cốc inox và nhiều đồ dùng học tập cho lớp.

Đội Công binh san phẳng một con đường dài 400 m vào Nhà thờ; lắp đặt cống thoát nước; sửa chữa máy phát điện, bể chứa nước. Đội cũng tái chế một container để nhà thờ làm kho đựng lương thực. Bộ đội Việt Nam đã phục chế ba cây thánh giá trên nóc Nhà thờ bị phá hỏng bởi xung đột trước đây.

Do tính chất cấp bách của công trình, thành viên Đội công binh tranh thủ làm trong cả giờ nghỉ, ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Sau gần một tháng, hai phòng học khang trang đã hoàn thành.

Thành viên Đội Công binh dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị bàn giao công trình.

Trực tiếp chỉ huy thi công, thiếu tá Đinh Văn Thanh, Phân đội trưởng Công binh Công trình 2, cho biết đa số trẻ em mầm non ở Nhà thờ Abyei đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều trường hợp mất cả bố mẹ vì chiến tranh và đói kém. Việc ăn học của bọn trẻ đều phải nhờ vào sự trợ giúp của tổ chức từ thiện và nhà thờ. Bữa ăn chỉ có một ít cháo loãng nấu bằng bột mì.

"Các bé rất ngoan, khi thấy bộ đội công binh đến đều khoanh tay chào bằng tiếng Việt làm chúng tôi rất xúc động. Vì vậy, mỗi người lính đều cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất, để những đứa trẻ không phải ngồi đất đội nắng học bài", anh nói.

Cô giáo Catherine đến từ Kenya đã có 6 năm hoạt động nhận đạo tại Abyei cho biết rất hạnh phúc và biết ơn Đội Công binh Việt Nam. Trước khi Đội Công binh xây lớp, lớp học mù mịt bụi mỗi khi có gió, và ngập bùn lầy khi mưa xuống. "Giờ đây lớp học sẽ không còn tiếng ồn, không có người qua lại, và trẻ nhỏ sẽ tập trung chú ý vào tiết học", cô Catherine nói.

Dự lễ bàn giao công trình phòng học của Đội Công binh cho Nhà trường hôm 26/4, ông Benjamin Olufemi Sawyerr (Quyền trưởng Phái bộ) đánh giá cao Đội Công binh Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều để hoàn thiện hệ thống và tiêu chuẩn giáo dục ở địa phương.

"Dự án này của Đội Công binh khiến cho chúng ta cảm thấy tự hào, Phái bộ UNISFA được cộng đồng ghi nhận và hoan nghênh. Hoạt động của các bạn thật sự tuyệt vời, vượt qua mong đợi của tôi", ông Sawyerr nói, cho rằng đây là hình mẫu để các nước cử quân làm theo.

Trước thực trạng thiếu thốn của nhà thờ, ông Sawyerr đề nghị Đội Công binh số 1 tiếp tục làm thêm ba phòng học và bếp ăn để các giáo viên có nơi đun nấu sạch sẽ. Các bé cũng có địa điểm ăn uống hợp vệ sinh, bảo đảm sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh.

Đại tá Mạc Đức Trọng chia sẻ về quá trình xây dựng lớp học cho trẻ em tại Abyei.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Phái bộ UNISFA được thành lập năm 2011 theo Nghị quyết 1990 của Hội đồng Bảo an với nhiệm vụ bảo vệ thường dân và thúc đẩy phi quân sự hóa tại Abyei, được bổ sung nhiệm vụ hỗ trợ Cơ chế Hỗn hợp về Kiểm chứng và Giám sát biên giới chung (JBVMM) tại Abyei theo Nghị quyết 2024 ngày 14/12/2011.

Đội Công binh đầu tiên của Việt Nam triển khai đến UNISFA đầu tháng 5/2022 với 184 thành viên. Nhiệm vụ của Đội là khảo sát, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các tuyến đường vận tải chính, vận tải dự phòng; sửa chữa khôi phục đường băng dã chiến; chuẩn bị và bảo dưỡng các tuyến đường kết nối căn cứ, xây dựng bãi đỗ trực thăng, kiểm tra, khắc phục sự cố giao thông.

Trước đó vào tháng 2, Đội công binh Việt Nam đã bàn giao cụm công trình nhân đạo gồm phòng học, phòng giáo viên, thư viện, nhà ăn và tặng máy tính xách tay cho trường cấp 3 Abyei.

