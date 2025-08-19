Bộ đội Việt Nam xây kho hậu cần chiến lược cho Phái bộ UNISFA

Đội Công binh Việt Nam tại Abyei đang gấp rút thi công Kho hậu cần chiến lược của Phái bộ, nơi lưu trữ vật tư, thiết bị và lương thực cho hoạt động gìn giữ hòa bình.

Trung tá Nguyễn Hồng Giang, Phân đội trưởng Chỉ huy phân đội thi công, cho biết công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp bảo đảm hậu cần, duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng gìn giữ hòa bình, nhất là trong mùa mưa việc cung ứng hàng hóa khó khăn do đường bộ trơn trượt, xe tải vận chuyển dễ bị lật.

Anh Giang cho biết việc lắp dựng kho hậu cần chiến lược không giống như xây kho thông thường mà phải đảm bảo nhiều yếu tố kỹ thuật như kết cấu chịu lực, thông gió, tiêu chuẩn an toàn đặc thù của Liên Hợp Quốc. Các nhà thầu dân sự tại chỗ không đủ năng lực thực hiện.

Đội Công binh số 3 xây dựng kho hậu cần cho Phái bộ UNISFA. Ảnh: ĐCB

Lãnh đạo Phái bộ đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho Đội Công binh Việt Nam, yêu cầu bàn giao vào ngày 20/9 (trước khi đổi quân). Trong khi đó, Abyei đang vào mùa mưa. Việc vận chuyển và lắp dựng gặp nhiều khó khăn, nguy cơ mất an toàn cũng cao hơn.

Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị áp dụng mô hình "một kèm một". Trợ lý thi công phối hợp với cán bộ phụ trách, thợ kỹ thuật lành nghề trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp từng nhân viên. Cách làm này vừa bảo đảm tiến độ, vừa giúp huấn luyện, nâng cao tay nghề tại chỗ, hạn chế sai sót.

Để đối phó thời tiết mưa nhiều, Đội tranh thủ mọi lúc nắng ráo vào sáng sớm, giữa trưa và buổi chiều để triển khai, bù khối lượng những lúc mưa kéo dài. Sau 45 ngày thi công, công trình đã hoàn thành trên 70% khối lượng.

Kết cấu của nhà kho được xây dựng đảm bảo chính xác cao, độ khó lớn. Ảnh: ĐCB

Đội Công binh số 3 gồm 184 người, lên đường đến Abyei từ tháng 9/2024. Trong điều kiện khắc nghiệt và bất ổn an ninh, lực lượng đã nâng cấp nhiều tuyến đường huyết mạch, bảo dưỡng sân bay trực thăng, sửa chữa trường học, hỗ trợ y tế và lương thực cho người dân, đặc biệt là giáo viên và học sinh.

Abyei là vùng tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, châu Phi. Việt Nam bắt đầu cử lực lượng công binh tham gia Phái bộ UNISFA từ tháng 5/2022. Đến tháng 5/2025, hơn 1.100 lượt cán bộ, nhân viên Việt Nam đã tham gia gìn giữ hòa bình tại ba phái bộ ở Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sơn Hà