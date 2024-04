Bộ đội Việt Nam xây doanh trại cho bộ binh Ghana tại châu Phi

Đội Công binh số 2 của Việt Nam vừa khởi công dự án doanh trại cho Tiểu đoàn Bộ binh Ghana ở phía Nam Phái bộ UNISFA - điểm nóng về an ninh tại Abyei.

Đại tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Công binh số 2, cho biết doanh trại đặt tại Rumamier, cách căn cứ Highway của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam 35 km. Tiểu đoàn này có nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho thường dân tại khu vực phía Nam thị trấn Abyei (khu vực tranh chấp giữ Sudan và Nam Sudan).

Rumamier có nhiều ao, hồ tự nhiên lớn. Mùa khô, hệ thống này đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên vào mùa mưa, hầu hết tuyến đường, doanh trại đều ngập nước không thể di chuyển. Một đơn vị gìn giữ hòa bình từng đóng quân tại đây song chỉ hoạt động được vào mùa khô.

Khi đi khảo sát tại Rumamier, Đội Công binh số 2 nhận thấy nhiều ngôi nhà phủ bụi, ngổn ngang vật dụng sinh hoạt như xô, chậu, bàn ghế, quần áo. Nhiều người dân lo sợ nạn cướp bóc có vũ trang và tấn công, giết người do xung đột sắc tộc, đã đưa toàn bộ gia đình cùng đàn gia súc di tản về phía Bắc.

Trước tình hình đó, Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) yêu cầu tăng cường sự hiện diện quân sự tại Rumamier với quân số 55 người thường trực; Đội Công binh Việt Nam có nhiệm vụ xây dựng căn cứ cố định cho đơn vị Ghana.

Bộ đội Việt Nam dựng khung sắt, kéo bạt để làm khu vực nghỉ ngơi tạm thời dưới nắng 40 độ C. Ảnh: Đội Công binh số 2

Ngay khi nhận nhiệm vụ, đại tá Hưng xác định Đội phải làm hai việc quan trọng: Nâng cấp nền đất phục vụ xây dựng bãi đỗ trực thăng, hạ tầng doanh trại và phối hợp đơn vị bạn bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên của đội khi thực hiện nhiệm vụ xa căn cứ. "Đây là dự án trọng điểm của Phái bộ, yêu cầu phải hoàn thành trong 45 ngày, song chúng tôi cố gắng hoàn thành dự án sớm vào đầu tháng 5 để đưa công trình vào sử dụng trước khi mùa mưa tới", Đội trưởng Đội Công binh số 2 nói.

Thiếu tá Nguyễn Anh Vinh, Phân đội trưởng Công trình 2, cho biết 35 quân nhân cùng nhiều xe, máy công binh đã di chuyển lên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ. Điều kiện thi công tại đây khá vất vả khi ngoài trời nhiệt độ luôn trên 40 độ C. Đội phải lắp ghép lều, bạt làm phòng ăn, nghỉ và hậu cần khi thực hiện nhiệm vụ xa căn cứ.

Mặt bằng khu vực xây doanh trại tại Rumamier. Ảnh: Đội Công binh số 2

Tháng 5/2022, Việt Nam lần đầu tiên cử Đội Công binh tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNISFA. Đội số 2 đến Abyei tiếp quản nhiệm vụ của Đội số 1 từ tháng 8/2023. Từ khi bắt đầu nhiệm vụ, Đội Công binh số 1 và số 2 của Việt Nam liên tục được Phái bộ UNISFA tin tưởng giao xây dựng hạ tầng doanh trại cho các đơn vị.

Hiện Đội Công binh số 2 xây dựng doanh trại thông minh cho đơn vị Nepal tại trụ sở Phái bộ UNISFA. 6 tháng cuối năm 2024, Đội dự kiến khởi công dự án doanh trại thông minh cho đơn vị Phản ứng nhanh Trung Quốc. Đội cũng sẽ san lấp mặt bằng xây dựng Smart Camp cho bộ binh Pakistan tại phân khu bắc Abyei; tranh thủ mùa khô để mở mới tuyến nhánh, đường tuần tra, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Phái bộ.

Trước đó, Đội Công binh Việt Nam là một trong những đơn vị của Phái bộ xây dựng và đưa vào hoạt động doanh trại thông minh sớm nhất.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Hai nước ký thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề nhưng đến nay chưa có nhiều tiến triển thực chất. Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) được thành lập để duy trì, đảm bảo an ninh an toàn và ngăn chặn xung đột, tranh chấp giữa hai quốc gia này.

Sơn Hà