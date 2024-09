Mừng Quốc khánh 2/9, Đội công binh Việt Nam tại Abyei sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà với diện tích gần 100 m2 trong căn cứ Highway, châu Phi.

Theo đại diện Đội công binh, cờ Tổ quốc nằm ở vị trí chính diện với cổng ra vào, dễ dàng được nhìn thấy ngay từ tuyến đường dẫn vào căn cứ. Thời tiết ở Abyei thường có mưa bất chợt kéo dài, khiến lớp sơn vừa tô đã trôi màu. Tuy nhiên, Đội đã nhanh chóng hoàn thành lá cờ chỉ trong vòng 5 ngày.

Đội phải tính toán, đo đạc rất kỹ về tỷ lệ và màu sắc để đảm bảo tính chính xác, thẩm mỹ của hình dáng quốc kỳ. "Đây không chỉ là lời chào mừng bạn bè quốc tế đến với căn cứ của Đội Công binh Việt Nam, mà còn là lời khẳng định, niềm tự hào dân tộc của mỗi chiến sĩ mũ nồi xanh", đại diện Đội công binh nói.

Bộ đội Việt Nam vẽ quốc kỳ 100 m2 trên mái nhà Bộ đội Việt Nam vẽ quốc kỳ 100 m2 trên mái nhà. Video: Đội công binh

Ngoài việc sơn mái nhà, Đội Công binh Việt Nam cũng tổ chức viện trợ cho Bệnh viện Abyei. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận khoảng 160 bệnh nhân, song do điều kiện khó khăn, chỉ 3 bác sĩ, 4 y tá và 11 tình nguyện viên làm việc.

Hiện tại, bệnh viện thiếu nhân viên y tế có chuyên môn, cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu thuốc men. Đội Công binh huy động và tận dụng nguồn sẵn ủng hộ thuốc kháng sinh đường ruột, kháng sinh tai mũi họng, thuốc viêm phổi, trị vết thương ngoài da, vitamin, thuốc sát trùng vết thương, nước súc họng, bông băng gạc y tế cùng các thực phẩm, gạo, quần áo...

Cùng trong dịp này, Đội cũng giúp xây dựng lớp học cho Trường nam sinh Abyei và Trường liên cấp B Koul Adol. Mỗi trường có một phòng học rộng khoảng 60 m2 đáp ứng đủ cho 80 người.

Bộ đội Việt Nam giúp sửa chữa thuyền cho cộng đồng người dân Mijak, ngôi làng gần sông Khor Bumbelo ở Phân khu Nam. Người dân ở đây chủ yếu kiếm sống nhờ nghề sông nước và di chuyển bằng xuồng sắt hoặc gỗ. Tuy nhiên, hầu hết thuyền đã hư hỏng. Đội tiếp nhận và dùng máy móc sửa chữa miễn phí cho bà con.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, châu Phi. Hai nước ký thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề nhưng đến nay chưa có nhiều tiến triển thực chất. Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei được thành lập để duy trì, đảm bảo an ninh an toàn và ngăn chặn xung đột, tranh chấp giữa hai quốc gia.

Sơn Hà