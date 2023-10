Bộ đội Việt Nam khám bệnh cho hơn 200 người nghèo ở châu Phi

Hơn 200 người già, phụ nữ và trẻ em ở Abyei (châu Phi) được Đội công binh Việt Nam khám và phát miễn phí thuốc giảm đau, vitamin.

Ngày 27/10, Đội Công binh Việt Nam phối hợp cùng Tiểu đoàn bộ binh Pakistan khám bệnh cho người dân tại khu vực Goli, Abyei.

Lực lượng Pakistan dựng nhà bạt có sức chứa khoảng 300 người, bố trí khu khám bệnh và khu chờ cho người dân bản địa. Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc men, đồng thời cử bác sĩ, y tá, điều dưỡng, lễ tân phục vụ bệnh nhân.

Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ, Chính trị viên Đội Công binh số 2, cho biết y, bác sĩ Việt Nam đã tư vấn người dân tự vệ sinh môi trường, nguồn nước để phòng tránh sốt rét, sốt xuất huyết, bệnh đường ruột, da liễu. Y, bác sĩ Việt Nam cũng bố trí một khu vực riêng để tầm soát ung thư vú cho phụ nữ địa phương.

Nhân viên y tế đo huyết áp và thân nhiệt trước khi người dân vào khám. Ảnh: ĐCB2

Tổng cộng 86 phụ nữ, 65 trẻ em và 74 nam giới được lực lượng Việt Nam và Pakistan thăm khám, điều trị. Họ chủ yếu mắc các bệnh về da liễu, nhiễm trùng, thiếu dinh dưỡng.

Thiếu tá Nguyễn Mậu Vũ cho biết hoạt động thăm khám nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế, nâng cao nhận thức; đồng thời củng cố niềm tin, tạo dựng mối đoàn kết giữa người dân với Phái bộ ở Abyei.

Đội Công binh số 2 lên đường sang Abyei ngày 8/8, với 184 người. Khu vực Abyei có diện tích 10.546 km2, đang tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan sau cuộc nội chiến năm 2005. Hiện Abyei thuộc kiểm soát của Cộng hòa Sudan.

Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) được thành lập để duy trì, đảm bảo an ninh an toàn và ngăn chặn xung đột, tranh chấp giữa hai quốc gia này.

Sơn Hà