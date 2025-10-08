Bộ đội Việt Nam hướng dẫn trẻ em châu Phi làm đèn lồng Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu, sĩ quan mũ nồi xanh Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc ở Cộng hòa Trung Phi tổ chức chương trình giao lưu văn hóa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Bangui.

Trung tá Duy Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Phái bộ MINUSCA, cho biết đây là các em nhỏ đang sinh sống tại Ngôi nhà Bác ái - nơi đoàn Việt Nam làm việc. Chương trình nhằm mang đến cho các em niềm vui trong dịp Trung thu và giới thiệu nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, nơi trẻ em luôn được quan tâm và yêu thương.

Tại buổi giao lưu, các chiến sĩ Việt Nam hướng dẫn trẻ em làm món nem rán truyền thống. Mỗi em được chỉ cách trộn thịt, rau, miến rồi gói lại trong bánh đa để chuẩn bị rán. Nhiều em nhỏ thích thú khi lần đầu được trải nghiệm món ăn Việt Nam.

Bộ đội mũ nồi xanh cũng tổ chức hoạt động làm đèn ông sao. Giấy màu, bút sáp, kéo và hồ dán được mang từ Việt Nam sang. Các chiến sĩ hướng dẫn từng thao tác gấp, dán, lắp khung tre để tạo nên những chiếc đèn năm cánh. "Khi chiếc đèn được thắp sáng, mắt các em ánh lên niềm vui", trung tá Sơn nói.

Bộ đội Việt Nam hướng dẫn em nhỏ châu Phi làm đèn lồng và đèn ông sao. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam

Ngoài ra, các em còn tham gia trò chơi dân gian Việt Nam như kéo co, rồng rắn lên mây. Em Gimba, 10 tuổi, nói đây là lần đầu tiên biết đến Tết Trung thu và thích nhất là đèn lồng "vì nó sáng và đẹp như ánh trăng".

Kết thúc chương trình, Tổ công tác tặng sách vở, đồ dùng học tập, bánh kẹo và đèn ông sao cho trẻ em. Thiếu tá Tô Ngọc Anh, một thành viên nữ trong đoàn, cho biết các em nhỏ ở đây chưa từng có ngày lễ dành riêng cho mình. "Khi thấy các em cười, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc mang niềm vui đến cho người khác", chị nói.

Đại diện Ngôi nhà Bác ái cảm ơn lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho rằng chương trình không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ em mà còn là cầu nối văn hóa giữa hai dân tộc.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tặng nhiều phần quà cho các em nhỏ châu Phi. Ảnh: Cục GGHB Việt Nam

Cộng hòa Trung Phi là quốc gia còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, đặc biệt với trẻ em vùng nghèo. Hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại đây góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân địa phương. Phái bộ MINUSCA được thành lập tháng 4/2014, hiện có 43 quốc gia tham gia; Việt Nam đã cử hơn 60 sĩ quan và bác sĩ làm nhiệm vụ tại quốc gia này.

Sơn Hà