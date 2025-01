Bộ đội Việt Nam gói bánh chưng đón Tết ở Abyei

Cách xa Tổ quốc hơn 8.000 km, thành viên của Đội công binh số 3 cùng nhau chuẩn bị Tết Ất Tỵ đầm ấm với bánh chưng, câu đối và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tá Lê Hồng Giang, Chính trị viên Đội Công binh số 3 tại Abyei (khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, châu Phi) cho biết để đón Tết Nguyên đán, cán bộ, chiến sĩ của Đội đã tất bật chuẩn bị từ nhiều ngày.

Thành viên Đội công binh số 3 hướng dẫn bạn bè quốc tế gói bánh chưng. Ảnh: ĐCB

Từng sĩ quan được phân công phụ trách công việc riêng, kèm theo vật chất cần chuẩn bị để mang từ Việt Nam sang. Ngoài ra, mọi người tận dụng nguyên liệu khai thác tại địa bàn và canh tác được. "Chúng tôi cùng sáng tạo để có Tết đậm chất Việt Nam, từ chiếc bánh chưng xanh, trang trí bàn thờ Bác Hồ đến tổ chức những bữa cơm như ngày quây quần bên gia đình", trung tá Giang nói.

Để kết hoa mai, hoa đào, câu đối, mâm ngũ quả, chị em trong Đội dùng giấy màu, bóng bay, băng dính, lá và hoa giả. Bánh kẹo, mứt Tết và câu đối cũng được mang từ Việt Nam sang. Tết năm nay, Đội làm nhiều món ăn truyền thống để mời thành viên Phái bộ và bạn bè quốc tế đến chung vui.

Cây đào tại phòng sinh hoạt của đội được trang trí bằng đèn nháy, giấy màu và quả nhựa. Ảnh: ĐCB

Các chị đã trổ tài làm mứt, bánh chưng, bánh rán, giò, chả nem, miến xào thập cẩm, hành muối. Khu vực đơn vị đóng quân người dân không chăn nuôi lợn, do đó để bánh chưng đúng vị và có thịt bó giò, các thành viên phải đi hàng trăm km sang các khu vực khác để mua.

"Chị em trong phân đội rất sáng tạo, tận dụng cơm nguội, ép thành từng bánh lớn, chiên giòn để ra món cơm cháy Ninh Bình. Các bạn nước ngoài ai ăn cũng khen ngon", thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đinh Thị Phương, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, kể.

Bên cạnh ẩm thực, Đội cũng tổ chức nhiều hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế. Trong đó có các cuộc thi nhảy bao bố, kéo co, bịt mắt bắt dê thu hút sự tham gia đông đảo của cả các đồng nghiệp quốc tế, theo trung tá Phạm Văn Hảo, Đội trưởng Đội Công binh số 3.

Phòng sinh hoạt của Đội công binh số 3 được trang trí để đón Tết và tiếp bạn bè quốc tế. Ảnh: ĐCB

Đội công binh số 3 được triển khai từ tháng 9/2024 với 184 thành viên. Nhiệm vụ chính của Phái bộ giao cho Đội là đảm bảo an toàn, sửa và nâng cấp đường sá, hạ tầng giao thông cho hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như người dân tại Abyei. Bên cạnh đó, Đội cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ khác như xây dựng hệ thống doanh trại thông minh cho các đơn vị bạn; sửa chữa đường băng sân bay tại Abyei; phối hợp trong các hoạt động nhân đạo.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, châu Phi. Hai nước ký thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề, nhưng đến nay chưa có nhiều tiến triển thực chất. Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei được thành lập để duy trì, đảm bảo an ninh an toàn và ngăn chặn xung đột, tranh chấp giữa hai quốc gia.

Sơn Hà