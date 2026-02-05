Bộ đội Việt Nam đón Tết ở châu Phi

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, Đội Công binh số 4 của Việt Nam tại Abyei tổ chức gói bánh chưng, trang trí không gian đón xuân và mời bạn bè quốc tế cùng tham gia.

Trung úy Nguyễn Trung Kiên, Phân đội Hậu cần - Bảo đảm, cho biết mùa xuân năm nay trở nên đặc biệt khi anh cùng đồng đội trực tiếp đảm nhiệm việc trang trí, mang diện mạo Tết về cho đơn vị. Từ giấy màu và các vật liệu sẵn có, cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ kết thành những cành đào đỏ thắm, tạo không khí quê hương giữa vùng đất chỉ có nắng và cát.

Không có lá dong để gói bánh chưng, bộ đội thay bằng lá chuối rừng châu Phi. Nguyên liệu khác biệt buộc mọi người điều chỉnh cách gói cho phù hợp. Bánh có màu xanh nhạt hơn, nhưng gạo vẫn dẻo, nhân vẫn đậm vị, giữ được hương vị Tết truyền thống trong điều kiện xa nhà.

Đội Công binh số 4 còn tổ chức hoạt động "ngoại giao bánh chưng", mời lực lượng gìn giữ hòa bình của một số nước đóng quân tại khu vực cùng gói và thưởng thức món ăn truyền thống Việt Nam.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam hướng dẫn sĩ quan Ấn Độ, Zambia làm bánh chưng. Ảnh: Hải Yến

Song song với hoạt động đón Tết, đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ chuyên môn. Ngay khi tới Abyei, Đội Công binh số 4 đã sửa chữa cầu Banton, tuyến giao thông huyết mạch của khu vực, cùng nhiều đoạn đường dân sinh xuống cấp. Đây là các tuyến kết nối quan trọng, phục vụ di chuyển của lực lượng gìn giữ hòa bình và người dân địa phương trong vùng còn tiềm ẩn rủi ro an ninh.

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, cho biết nhiều tuyến đường trước đây chỉ là lối mòn, mùa khô bụi mù, mùa mưa lầy lội, gây khó khăn cho tiếp tế. Những ngày cận Tết, khi xe chở nước có thể vào tận khu dân cư nhờ các tuyến đường vừa được cải tạo, nhiều trẻ em địa phương chạy theo, hò reo khi nhìn thấy đoàn xe. Ông nói đó là khoảnh khắc khiến những người lính công binh quên đi mệt nhọc.

Không chỉ làm hạ tầng giao thông, tranh thủ thời gian giữa các đợt thi công lớn, đơn vị còn cải tạo khuôn viên một trường trung học cơ sở tại Abyei. Sân chơi và lối vào lớp học được san phẳng, giúp học sinh không còn phải đi lại trên nền đất gồ ghề, bụi đỏ.

Đại tá Alexander De Lima, Tham mưu trưởng lực lượng quân sự Phái bộ UNISFA, đánh giá cao tinh thần làm việc và tính chuyên nghiệp của lực lượng công binh Việt Nam, cho rằng các công trình đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt chung của phái bộ.

Các em nhỏ ở trường học tại Abyei vui mừng khi Đội công binh Việt Nam đến trao quà. Ảnh: Hải Yến

Đội trưởng Đội Công binh số 4 cho biết không khí chuẩn bị đón năm mới rộn ràng nhưng nhiệm vụ an ninh vẫn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số. Ngay cả trong bữa cơm tất niên, vũ khí vẫn được bố trí theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho căn cứ trong môi trường an ninh phức tạp.

Abyei là vùng tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan. Việt Nam bắt đầu cử lực lượng công binh tham gia Phái bộ UNISFA từ tháng 5/2022. Đến tháng 5/2025, hơn 1.100 lượt cán bộ, nhân viên Việt Nam đã tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại các phái bộ ở Trung Phi, Nam Sudan, Abyei và trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sơn Hà