Bộ đôi sedan của Toyota nhận ưu đãi trong tháng 10

Khách mua Toyota Altis sẽ được hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ đến 40 triệu đồng, Vios được hỗ trợ cao nhất 20 triệu đồng, kèm camera hành trình, áp dụng trong tháng 10.

Bộ đôi sedan hạng B và C của Toyota Việt Nam tháng này đều nhận ưu đãi mới. Chương trình lần này được hãng Nhật kết hợp cùng hệ thống đại lý chính hãng tung ra, nhằm hỗ trợ khách mua xe Toyota trong thời điểm thị trường dần đi về cuối năm, bắt đầu có những phục hồi sau đợt dịch Covid-19.

Không chỉ riêng Vios và Altis, Fortuner cùng nhiều mẫu xe Toyota khác như Wigo, Rush cũng tiếp tục duy trì ưu đãi trong tháng này.

Toyota Vios – sedan bán chạy nhất phân khúc 4 tháng liên tiếp

Với Toyota Vios, khách mua phiên bản G và GR-S sẽ có mức ưu đãi cao nhất, tổng trị giá đến 24,51 triệu đồng, gồm hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ (20 triệu đồng) và camera hành trình 4,51 triệu đồng. Đối với phiên bản E CVT hoặc MT, tổng trị giá gói ưu đãi là 19,51 triệu đồng, gồm một phần lệ phí trước bạ (15 triệu đồng) và camera hành trình 4,51 triệu đồng.

Toyota Vios phiên bản nâng cấp mới nhất tại Việt Nam.

Từ khi ra mắt đến nay, Vios là một trong những trụ cột doanh số quan trọng bậc nhất của Toyota tại Việt Nam. Dù chịu những suy giảm chung của toàn ngành bởi dịch Covid-19, mẫu sedan hạng B của Toyota vẫn chiếm thị phần tốt, liên tiếp đạt vị trí bán chạy nhất phân khúc trong 4 tháng qua.

Những tháng 5, 6 và 7, Vios đứng đầu phân khúc với doanh số lần lượt 1.789, 2.014 và 1.344 xe bán ra. Tháng 8, Toyota Việt Nam nối dài thành tích cho Vios với 987 xe bán ra, hướng đến vị trí bán chạy nhất phân khúc trong năm 2021.

Ra mắt phiên bản nâng cấp mới nhất hồi đầu năm, Vios là mẫu xe thể hiện tham vọng của Toyota, khi hướng đến nhóm khách hàng lần đầu sở hữu ôtô, bên cạnh những giá trị thực dụng vốn được thị trường kiểm chứng nhiều năm qua. So với các đối thủ, Vios mới được trang bị thêm hàng loạt tính năng an toàn hàng đầu phân khúc.

Xe có chứng nhận an toàn 5 sao NCAP, các trang bị khác gồm: phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chống trượt VSC, kiểm soát lực kéo TRC và 7 túi khí. Camera lùi và cảm biến xung quanh thân xe cũng được Toyota nâng cấp cho Vios. Hiện, Vios mới có giá bán từ 478 triệu đồng đến 581 triệu đồng. Phiên bản thể thao GR-S có giá 630 triệu đồng.

Ngoài các ưu đãi trên, Công ty Tài chính Toyota sẽ hỗ trợ khách mua Vios với lãi suất cố định 2,99% mỗi năm, áp dụng trong 6 tháng đầu. Với số tiền từ 95 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu Vios, trả góp hàng tháng từ 4 triệu đồng (trong 6 tháng đầu).

Toyota Corolla Altis được ưu đãi đến 40 triệu đồng

Trong tháng này, Toyota Việt Nam tung ưu đãi cho khách mua mẫu sedan hạng C Corolla Altis. Cả hai phiên bản 1.8G CVT và 1.8E CVT đều nhận mức ưu đãi 40 triệu đồng lệ phí trước bạ.

Ở lần cập nhật phiên bản mới hồi tháng 8 năm ngoái, Altis được nâng cấp nhẹ ngoại thất, nội thất tăng tiện nghi. Giá bán của hai phiên bản 1.8G CVT và 1.8E CVT lần lượt là 763 triệu đồng và 733 triệu đồng. Tuỳ chọn màu trắng ngọc trai sẽ cộng thêm 8 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis trong một chuyến trải nghiệm tại Việt Nam.

Corolla Altis phiên bản 2020 được trang bị gói thiết kế thể thao, cản trước mang tính khí động học hơn. Bản 1.8G CVT có đèn chiếu sáng LED tự động bật tắt kèm bộ vành 17 inch. Nội thất bản 1.8E CVT được tăng tiện ích gồm: smartkey, khởi động nút bấm, điều hoà tự động, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và nội thất bọc da. Trên cả hai phiên bản đều có trang bị kết nối điện thoại thông minh.

So với các đối thủ, Altis có lợi thế về trang bị an toàn với phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC và 7 túi khí. Xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP.

Bên cạnh các ưu đãi cho khách mua xe mới, Toyota Việt Nam hỗ trợ giảm giá 15% dầu động cơ, phụ tùng bảo dưỡng, phụ tùng hao mòn tự nhiên cho tất cả các khách hàng cài đặt ứng dụng Toyota Vietnam để nhận mã khuyến mại và đặt lịch hẹn trước với đại lý. Chương trình áp dụng từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/11/2021 tại hệ thống 75 đại lý trải dài khắp 37 tỉnh thành trên toàn quốc.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, từ ngày 1/10 đến cuối năm, hệ thống đại lý của hãng sẽ triển khai nhiều hoạt động hấp dẫn, giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm những mẫu xe mới nhất, nhiều chương trình và quà tặng có giá trị.

Nằm trong nỗ lực thích ứng với diễn biến của dịch Covid-19, hệ thống đại lý của Toyota đã đẩy mạnh hoạt động trực tuyến, giao xe tận nơi khi khách yêu cầu, sửa chữa khẩn cấp. Tại các đại lý không bị ảnh hưởng bởi dịch, hãng này áp dụng các chương trình trải nghiệm xe mới, tặng quà miễn phí...

Thời gian qua, dù thị trường ôtô bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh, nhưng Toyota Việt Nam vẫn duy trì được hoạt động sản xuất và kinh doanh khả quan. Tính đến hết tháng 8, hãng này vẫn giữ vị trí đứng đầu trong phân khúc xe du lịch tại Việt Nam. Góp công lớn cho hãng Nhật là Vios, mẫu xe có 4 tháng liên tiếp gần đây dẫn đầu doanh số bán trong phân khúc sedan tại Việt Nam.

Tuấn Vũ (Ảnh: TMV)