Bộ đôi phân bón Phú Mỹ giúp nâng chất lượng cà phê Việt

Bộ đôi Hữu cơ Phú Mỹ và NPK Phú Mỹ giúp cây cà phê phát triển bền vững, tăng độ Brix, cải thiện chất lượng hạt, từ đó nâng tầm giá trị cà phê Việt.

Chuyên gia nông nghiệp cho rằng, để nâng tầm giá trị cà phê Việt, cần chăm sóc cây đúng cách từ gốc rễ, giúp cây khỏe, trái sai và cải thiện chất lượng sau thu hoạch. Trong đó, độ Brix - hàm lượng đường tự nhiên trong trái chín là chỉ số quan trọng đánh giá chất lượng, đặc biệt với dòng Fine Robusta (cà phê Robusta chất lượng cao). Độ Brix cao giúp nhân chắc, hương vị phong phú và đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường xuất khẩu khó tính.

Cà phê chín, bước vào mùa thu hoạch. Ảnh: Phú Mỹ

Trước thực tế đó, Phân bón Phú Mỹ giới thiệu giải pháp sinh học hữu cơ Phú Mỹ giúp tăng hoạt động của vi sinh vật có lợi trong đất, cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng, tăng tích lũy đường trong cây và hạn chế sâu bệnh. Hệ vi sinh vật khỏe còn giúp cải thiện hương vị cà phê - yếu tố được đánh giá trong các cuộc thi như Vietnam Amazing Cup, nơi nhiều trang trại đạt thứ hạng cao nhờ chủ động nuôi đất, nâng chất trái.

Khi độ Brix được nâng cao, hương vị và hàm lượng chất rắn hòa tan trong nhân được cải thiện, đồng thời cây tăng sức đề kháng tự nhiên, hạn chế sự tấn công của các loại côn trùng. "Đây là yếu tố quyết định để cà phê Việt dần thu hẹp khoảng cách với các vùng trồng cà phê chất lượng cao trên thế giới", đại diện Phú Mỹ nhận định.

Kết hợp cùng NPK Phú Mỹ chuyên dùng cho mùa mưa, bộ đôi này mang đến giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây cà phê trong giai đoạn giữ trái, phát triển nhân và chuẩn bị chín. NPK Phú Mỹ được thiết kế với tỷ lệ đạm - lân - kali chuyên biệt và bổ sung trung - vi lượng thiết yếu giúp cây vượt qua khô hạn, phát triển ổn định, đồng thời tối ưu quá trình quang hợp và chuyển hóa đường - yếu tố quan trọng làm tăng độ Brix. Đặc biệt, công thức NPK mùa khô như 20-5-5+TE được nhiều nông hộ lựa chọn nhờ khả năng phục hồi cây sau thu hoạch, kích thích ra hoa tập trung và nuôi chồi khỏe.

Hệ vi sinh vật khỏe giúp cải thiện hương vị cà phê. Ảnh: Phú Mỹ

"Sự phối hợp giữa hai dòng sản phẩm này mang lại hiệu quả trong việc cải thiện năng suất, chất lượng hạt và hỗ trợ phát triển cà phê theo hướng bền vững", đại diện Phân bón Phú Mỹ chia sẻ.

Bên cạnh dinh dưỡng, đất đỏ bazan của Tây Nguyên - "mạch sống" của cà phê Việt đang dần thoái hóa sau nhiều năm canh tác liên tục. Nếu không có giải pháp cải tạo đất bền vững, năng suất và chất lượng sẽ khó ổn định, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng triệu nông hộ. Hữu cơ Phú Mỹ có thể giúp khôi phục đất, cải thiện cấu trúc tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, giữ phân và kích thích hệ vi sinh vật có lợi. Đây là nền tảng quan trọng cho những vụ mùa bền vững và ổn định, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Các sản phẩm phân bón Phú Mỹ được sản xuất theo quy trình hiện đại, kiểm soát nghiêm ngặt kim loại nặng như Cadimi - một trong những tiêu chí để cà phê Việt đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang EU, Mỹ, Nhật Bản. Ngoài chất lượng sản phẩm, nhãn hàng còn ứng dụng công nghệ RFID truy xuất nguồn gốc. Mỗi bao phân đều có mã định danh riêng, giúp bà con dễ dàng kiểm tra xuất xứ, hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhờ đó, cà phê được chăm bằng Phú Mỹ không chỉ đạt chuẩn mà còn minh bạch, đáng tin cậy.

Phân bón Phú Mỹ không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn đồng hành cùng bà con từ đầu vụ đến cuối mùa. Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp thường xuyên có mặt tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng để hỗ trợ kỹ thuật bón phân, tư vấn chăm cây hợp lý, cập nhật thông tin về giống mới như TR4, TR9, TRS1 - những giống đang mang lại năng suất cao và chất lượng hạt đồng đều.

Chuyên gia Phú Mỹ đồng hành cùng người dân nâng tầm chất lượng cà phê Việt. Ảnh: Phú Mỹ

"Nhờ sự hỗ trợ này, nông dân không còn đơn độc trong mùa khô hạn hay giai đoạn biến động giá cả, mà có thêm người bạn đồng hành tin cậy trên con đường sản xuất cà phê chất lượng cao", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Cũng theo vị đại diện, để cà phê Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ cà phê thế giới, cần hội tụ ba yếu tố: chất lượng - minh bạch - bền vững. Từ việc chăm đất, nuôi cây đến đảm bảo truy xuất nguồn gốc, Phân bón Phú Mỹ đang cùng bà con kiến tạo chuỗi giá trị cà phê sạch, chất lượng cao - nơi mỗi hạt cà phê mang trong mình vị ngọt của đất Tây Nguyên và tinh thần bền bỉ của người nông dân Việt.

Thế Đan