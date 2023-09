Bộ đôi ôtô Lynk & Co sắp vào Việt Nam

Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam dự kiến ra mắt dòng Lynk & Co 01 phân khúc gầm cao và sedan 03, hướng đến nhóm người dùng trẻ thích công nghệ.

Các mẫu xe Lynk & Co thuộc thương hiệu Geely được phân phối thông qua công ty GreenLynk Automotives, 2 trong 4 mẫu dự kiến sắp ra mắt đầu tiên tại Việt Nam là crossover 01 và sedan 03. Các mẫu xe thuộc thương hiệu này được đặt tên theo số thứ tự, hiện dải sản phẩm kéo dài từ 01-09.

Lynk & Co 01

Lynk & Co 01 thuộc nhóm xe gầm cao cỡ C, được hãng thiết kế tại trung tâm nghiên cứu đặt tại Thụy Điển.

Thiết kế ngoại thất mẫu xe được hãng hướng đến vẻ trẻ trung, nhiều đường nét uốn cong mềm mại. Đèn chiếu sáng của Lynk & Co 01 công nghệ LED, đặt cao trên nắp capô. Đèn hậu LED tạo hình chữ L, họa tiết đứt đoạn. Mặt ca-lăng tối giản hình chữ nhật trải dài, liền mạch với cụm đèn chiếu sáng.

Điểm nhấn hai bên hông đến từ khe hút gió đặt gần vòm bánh. Bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch. Hệ thống ống xả kép là điểm nhấn đuôi xe, thiết kế hình tròn.

Nội thất Lynk & Co 01 tại thị trường nước ngoài.

Nội thất có điểm nhấn là màn hình cảm ứng giải trí trung tâm kích thước lớn, tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Các trang bị khác dự kiến có trên dòng xe này tại Việt Nam gồm: điều hòa tự động, lọc không khí, cửa sổ trời toàn cảnh, 12 cảm biến quanh xe, camera 360 độ, camera giám sát người lái...

Tại thị trường Trung Quốc, Lynk & Co 01 có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là loại xăng tăng áp 3 xi lanh, dung tích 1.5 cho công suất 178 mã lực. Thứ hai là loại xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 2.0 cho công suất 218 mã lực. Nếu bán ra bản động cơ 2.0 tại Việt Nam, Lynk & Co 01 sẽ là mẫu SUV cỡ C công suất lớn nhất phân khúc.

Xe có 3 tùy chọn hộp số gồm: số sàn 6 cấp, tự động 8 cấp và ly hợp kép 7 cấp. Đi kèm là tùy chọn 2 hệ dẫn động cầu trước và 4 bánh toàn thời gian AWD.

Mẫu SUV cỡ C được Lynk & Co trang bị hệ thống hỗ trợ người lái ADAS và công nghệ an toàn như: cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo làn đường, tự động phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng, đỗ xe tự động, camera và cảm biến,...Đại diện nhà phân phối cho biết, đây là dòng xe được phân phối rộng rãi tại châu Âu, nhiều tính năng ADAS và công suất lớn nhất phân khúc.

Lynk & Co 03

Mẫu sedan của Lynk & Co thuộc phân khúc cỡ C, ra mắt lần đầu năm 2018, nâng cấp giữa vòng đời hồi 2022 . Kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.684 x 1.843 x 1.460 mm. Trục cơ sở dài 2.730 mm.

Tương tự mẫu Lynk & Co 01, xe được phát triển trên hệ khung gầm CMA (Compact Modular Architecture) do Geely phát triển, hỗ trợ các tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo va chạm và phanh tự động. Ngoại thất có cụm đèn chiếu sáng độc lập bên dưới, đèn LED định vị ban ngày phía trên. Chính giữa là lưới tản nhiệt mỏng, nằm ngang đầu xe.

Thiết kế ngoại thất Lynk & Co 3

Từ bên hông, Lynk & Co 03 có thiết kế tối giản. Điểm nhấn phần đuôi xe là cản và cánh gió thể thao, ống xả kép hình bầu dục và khe gió giả cỡ lớn. Cụm đèn hậu LED vẫn có thiết kế hình chữ L nhưng được tinh chỉnh liền mạch, bắt mắt hơn.

Khoang cabin của Lynk & Co 03 thiết kế hướng về phía người lái, sở hữu các trang bị như màn hình giải trí 12,8 inch, đồng hồ tốc độ dạng điện tử toàn phần 12,3 inch, cần số điện tử,...Đại điện nhà phân phối cho biết, mẫu 03 sử dụng động cơ 2.0 dự kiến là phiên bản sẽ bán ra tại Việt Nam. Đây là động cơ có công suất 218 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Ngoài ra, mẫu xe này còn có bản động cơ tăng áp, công suất 265 mã lực và sức kéo 380 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Theo đại diện nhà phân phối, Lynk & Co 03 phiên bản TCR từng giành 3 chức vô địch liên tiếp tại giải đua FIA World Touring Car Cup các năm 2019, 2020 và 2021.

Đầu tháng 8, nhà phân phối GreenLynk Automotives tổ chức lễ công bố thương hiệu tại thị trường Việt Nam, dự kiến bán ra các dòng xe từ tháng 10. Đây là nhà phân phối thuộc Tasco, tập đoàn sở hữu 100% cổ phần SVC Holdings – ông lớn trong mảng phân phối ôtô gồm 83 showroom trong hệ sinh thái.

Lynk & Co là thương hiệu con được Geely lập ra năm 2016. Hãng xe này ra đời ở Gothenburg, Thụy Điển, tập trung vào sản phẩm cao cấp, nhắm tới phân khúc khách hàng trẻ.

Tuấn Vũ