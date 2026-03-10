Bố đối mặt án tù khi con trai gây tai nạn với xe đạp điện

MỹNgười đàn ông ở California đối mặt với cáo buộc hình sự sau khi con trai 12 tuổi bị thương nặng khi điều khiển xe đạp điện được độ chế.

Các công tố viên cho rằng vụ việc này làm nổi bật những hậu quả pháp lý ngày càng nghiêm trọng đối với các bậc phụ huynh khi con họ điều khiển xe hai bánh điện công suất cao một cách bất hợp pháp.

Theo Văn phòng Biện lý Quận Cam, Richard John Eyssallenne, 39 tuổi, bị cáo buộc hình sự về tội gây nguy hiểm và ngược đãi trẻ em, cũng như tội góp phần vào hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên sau vụ tai nạn khiến con trai bị thương nặng. Nếu bị kết tội, Eyssallenne có thể phải đối mặt với án tù đến 6 năm.

Vụ việc xảy ra vào mùa hè năm 2025, khi cậu bé 12 tuổi vượt đèn đỏ trên chiếc xe đạp điện Talaria XXX và bị một ôtô đâm phải. Vụ va chạm khiến cậu bé bị thương nặng, bao gồm vỡ xương sọ, xuất huyết não, gãy xương đùi và gãy cổ tay.

Talaria XXX tại Mỹ. Ảnh: Talaria

Các nhà điều tra xác định rằng chiếc xe đã được sửa đổi theo những cách khiến nó không còn nằm trong định nghĩa xe đạp điện theo luật, mà thay vào đó được phân loại là xe máy hoặc môtô. Bàn đạp của chiếc Talaria đã bị sửa đổi và không "hoàn toàn hoạt động bình thường", đồng thời công suất động cơ vượt quá mức tối đa 750 W và đạt đến mức 5.000 W.

Ngoài ra, bộ điều tốc do nhà sản xuất lắp đặt, giới hạn tốc độ tối đa của xe ở mức 32 km/h, đã bị cắt dây và đấu nối lại vào một công tắc khóa, cho phép người lái vô hiệu hóa cơ chế giới hạn tốc độ. Bằng cách bỏ qua bộ giới hạn, người lái có thể đạt tốc độ lên đến 96 km/h.

Theo luật California, các phương tiện có đặc điểm như công suất và tốc độ cao cần phải có giấy phép lái môtô, đăng ký xe, bảo hiểm và những thứ khác để được phép hoạt động hợp pháp trên đường công cộng. Người điều khiển cũng phải ít nhất 16 tuổi.

Cơ quan chức năng cho biết cậu bé đã bị phạt một lần trước đó vì lái môtô điện trái phép, và gia đình thậm chí đã bị buộc phải tham dự một hội thảo an toàn xe đạp điện địa phương vào đầu năm 2025 sau khi chiếc xe bị tịch thu. Vụ việc cũng phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc trẻ em điều khiển xe máy điện công suất lớn trên đường phố công cộng.

"Xe máy điện không phải là trò chơi trẻ con", một đại diện Văn phòng Biện lý quận Cam nói trong một tuyên bố, thêm rằng các bậc phụ huynh cố tình cho phép con lái xe trái phép hoặc giúp độ chế xe để tăng hiệu suất có thể phải đối mặt với hậu quả hình sự.

Vụ việc này cũng diễn ra trong bối cảnh gia tăng các hành động thực thi pháp luật và các cuộc tranh luận về chính sách xung quanh việc thanh thiếu niên điều khiển xe máy điện công suất cao. Tại một số khu vực của California và các bang khác, các cơ quan thực thi pháp luật ngày càng cảnh báo các bậc phụ huynh rằng họ có thể phải chịu trách nhiệm nếu con họ điều khiển xe hai bánh chạy điện trái phép hoặc đã được độ chế quá mức.

Trong khi xe đạp điện thuộc loại 1 và loại 2 thường không có giới hạn độ tuổi ở nhiều bang, thì các phương tiện vượt quá 750 W, không có bàn đạp hoặc đạt tốc độ cao hơn thường thuộc loại xe máy, yêu cầu phải có giấy phép và đăng ký.

Khi các thiết bị di chuyển bằng điện trở nên mạnh mẽ hơn và phổ biến hơn, các trường hợp như trên cho thấy các nhà chức trách đang bắt đầu tập trung không chỉ vào chính người lái mà còn vào những người lớn chịu trách nhiệm đưa những chiếc xe đó vào tay họ.

"Cậu bé 12 tuổi này may mắn sống sót và người lái xe gây tai nạn sẽ phải sống với nỗi kinh hoàng vì đã gây thương tích nghiêm trọng cho một đứa trẻ mà không phải do lỗi của mình", tuyên bố từ đại diện Văn phòng Biện lý quận Cam nêu rõ.

Mỹ Anh (theo CBS News)