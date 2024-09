Bộ đôi Galaxy Tab S10 hỗ trợ AI tạo sinh

Samsung công bố bộ đôi máy tính bảng Galaxy Tab S10+ và Tab S10 Ultra, lần đầu dùng chip Dimensity 9300+ và hỗ trợ AI tạo sinh.

Galaxy Tab S10+ và Tab S10 Ultra trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X tần số quét 120 Hz, kích cỡ lần lượt 12,4 và 14,6 inch, không còn bản 11 inch như trước. Samsung trang bị lớp phủ chống chói cho tablet thế hệ mới giúp hiển thị tốt ngay cả khi sử dụng dưới trời nắng mạnh. Phiên bản S10+ có một camera trước, trong khi mẫu Ultra dùng màn hình tai thỏ với hai camera.

Galaxy Tab S10 Ultra (trái) và Galaxy Tab S10+.

Samsung cho biết, với chip Dimensity 9300+ theo quy trình 4 nm thế hệ ba của TSMC, S10 Ultra mạnh hơn 18% về CPU, 28% về GPU và 14% về NPU so với bản tiền nhiệm Tab S9 Ultra.

Sức mạnh xử lý được cải tiến cho phép tính năng AI phản hồi nhanh hơn. Bộ đôi hỗ trợ bộ tính năng Galaxy AI như Circle to Search - khoanh vùng tìm kiếm, Sketch to Image - chuyển các nét vẽ thành hình ảnh và Note Assist - sắp xếp ghi chú, phiên dịch và tóm tắt bản ghi âm giọng nói, Handwriting Help - sắp xếp văn bản viết tay.

Ngoài những chức năng quen thuộc, bút S Pen trên Galaxy Tab S10 series có thêm tính năng Air Command cho phép truy cập nhanh vào bộ công cụ Galaxy AI. Bàn phím Book Cover không khác biệt so với trước về thiết kế, nhưng bổ sung phím tắt AI giúp người dùng truy cập các ứng dụng AI của máy, hay chọn trợ lý ảo Bixby và Gemini nhanh hơn.

AI tạo sinh đang trở thành "trận chiến" mới của các nhà sản xuất thiết bị di động. Google có thể xem là công ty đầu tiên đưa GenAI lên smartphone, dù còn ở mức sơ khai, tiếp đến là Samsung với Galaxy AI trên thế hệ Galaxy S24. Sau đó, một số hãng Android khác cũng tham gia như Oppo, Xiaomi... Các công ty máy tính Acer, Asus, MSI... cũng đang tung ra một số mẫu laptop hỗ trợ GenAI. Với bộ đôi Galaxy Tab S10, xu hướng này tiếp tục xuất hiện trên tablet. Trong khi đó, Apple đã công bố bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence dành cho iPhone, iPad và máy Mac nhưng phải tới tháng 10 mới bắt đầu được triển khai.

Hai model sử dụng RAM 12 GB cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 256 và 512 GB, riêng S10 Ultra có thêm một phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ trong 1 TB. Hệ thống bốn loa được nâng cấp với tính năng tăng cường hội thoại bằng AI, giúp khuếch đại giọng nói khi xuất hiện tiếng ồn.

Galaxy Tab S10+ trang bị pin 10.090 mAh còn S10 Ultra là 11.200 mAh, đều có sạc nhanh 45W. Hai máy sẽ bắt đầu được bán ra từ 3/10 với giá lần lượt từ 26 triệu và 31 triệu đồng.

Huy Đức