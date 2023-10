Bộ đôi cùng tên Nguyễn Đăng Khoa vô địch tiếp sức Aquaman Vietnam

Hai VĐV cùng họ tên Nguyễn Đăng Khoa lập đội thi nội dung tiếp sức, vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để vô địch DNSE Aquaman Vietnam 2023, sáng 29/10, tại Phan Thiết.

Song tấu Nguyễn Đăng Khoa gồm VĐV bơi 2km sinh năm 1999 và VĐV chạy 21km sinh năm 1988, trải qua ngày thi đấu nhiều cảm xúc và đầy thử thách trước khi giành chức vô địch nội dung Relay tại DNES Aquaman Vietnam 2023.

Nguyễn Đăng Khoa (24 tuổi) hay còn được gọi với biệt danh "Sun" bắt đầu phần bơi hai vòng tại bãi biển NovaWorld Phan Thiet không mấy suôn sẻ khi choáng ngợp với những cơn sóng vỗ mạnh và lượng VĐV lớn. Nhiều lần anh khựng lại, giảm tốc khi không tìm thấy không gian bơi giữa rất đông người. Được hơn gần 1km, phần lớn VĐV bắt đầu chậm lại do đã bung quá nhiều sức trong đoạn đầu. Không gian trước mắt mở ra để Khoa bứt tốc. Anh hoàn thành vòng đầu tiên sau 14 phút 25 giây, nằm trong top đầu tiên. Vòng thứ hai, kình ngư tiếp tục duy trì pace cao, trung bình 1 phút 28 giây mỗi 100m. Kết quả, VĐV người TP HCM hoàn thành 2km bơi trong 29 phút 38 giây.

Tuy nhiên, kết quả bơi này vẫn sau hai đội khác là Nguyễn Triển (28 phút 20 giây) và Minh Ân (26 phút 46 giây). Đăng Khoa sau đó nhanh chóng di chuyển lên khu vực chuyển tiếp, giao chiptime cho đồng đội cùng tên tiếp tục phần chạy với áp lực phải vượt mặt nhiều đối thủ xuất phát trước.

Bộ đôi Nguyễn Đăng Khoa cùng nhau về đích. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Đăng Khoa (35 tuổi) - người đảm nhận chạy 21km là gương mặt quen thuộc tại các giải marathon Việt Nam, đang thi đấu trong màu áo Bình Dương Running Club, từng vô địch 21km tại VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight hồi tháng 2. Với kinh nghiệm dày dặn anh mở tốc từ đầu để mong bắt kịp nhóm phía trước. Đến km thứ 7, chân chạy vượt người đầu tiên, km thứ 9 vượt tiếp một người để leo lên dẫn đầu.

Dù bứt lên trước, cựu giáo viên thể dục quê Bà Rịa - Vũng Tàu gặp không ít thách thức khi thời tiết trong ngày đua khá nóng. Hơn nữa, đường đua qua 7 con dốc, trong đó đoạn dốc dài nhất đến 1km. Anh tự nhận bản thân may mắn khi vừa trải qua đợt tập huấn dài ngày Đà Lạt nên phần nào vẫn đảm bảo được việc leo dốc, nhưng tiết trời oi nóng khiến anh phải liên tục tiếp nước. "Tôi đoán phần nào các đối thủ cũng không lường trước được thời tiết oi nóng và dốc liên tiếp nên cũng không thể mở tốc vượt lên", runner của BDRC nói.

Cách đích 200 m, đồng đội hoàn thành phần bơi trước đó cũng ùa ra đường chạy. Bộ đôi Đăng Khoa khoác vai nhau về đích mừng chức vô địch DNSE Aquaman Vietnam đầu tiên. Thành tích của "cặp bài trùng" là 1 tiếng 54 phút, nhanh hơn 2 phút so với đội về nhì là Ngọc Triển - Văn Hoàng, 5 phút so với đội về ba của Ngọc Duy - Lê Tấn Hi.

Hai VĐV khoe huy chương sau khi về đích. Ảnh: Hoài Phương

Đây là lần đầu tiên bộ đôi hợp tác với nhau trong một giải bơi - chạy. Đăng Khoa, 24 tuổi, từng là VĐV tuyển bơi lội TP HCM, gắn bó với đường đua xanh từ 4 tuổi. Những năm qua, kình ngư người Sài Gòn chuyển hướng tham gia các giải bơi biển phong trào với hơn 10 giải trong và ngoài nước. Gần nhất, anh vô địch cự ly bơi biển 10km tại Cam Ranh.

Tình cờ được giới thiệu cuộc thi Aquaman Vietnam, Đăng Khoa ấp ủ mong muốn tìm kiếm đồng đội tham gia vì chưa từng thi chạy trước đây. Qua người quen giới thiệu, kình ngư biết đến runner nổi tiếng cùng tên, ngỏ ý lập đội.

Runner của Bình Dương ban đầu bất ngờ khi nhận được lời đề nghị. Tuy nhiên, sau khi biết VĐV sinh năm 1999 giàu thành tích, vừa vô địch giải bơi 10km nên đồng ý. "Tôi thấy em có cùng tên. Điều này khá kì lạ giống như một sợi dây liên kết chúng tôi lại với nhau. Hai anh em làm việc rất ăn ý, hòa hợp. Kết quả hôm nay vượt ngoài mong đợi", runner 35 tuổi nói.

Sau thành công ngoài dự tính tại DNSE Aquaman Vietnam 2023, "song tấu" Đăng Khoa dự kiến tiếp tục song hành cùng nhau tại các giải hai môn phối hợp sắp tới. "Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành một cặp bài trùng, cùng nhau chinh phục những thử thách tiếp theo vì đây vẫn là một bộ môn mới, còn rất nhiều tiềm năng bùng nổ", bộ đôi chia sẻ.

DNSE Aquaman Vietnam là giải hai môn phối hợp bơi - chạy đầu tiên tại Việt Nam. Giải có hơn 1.000 VĐV tham gia ở ba cự ly Aquaman (bơi 2km, chạy 21km), Half Aqua (bơi 1km, chạy 10km) và Sprint Aqua (bơi 500m, chạy 5km). Trong đó, nội dung Aquaman cho phép thi đấu solo hoặc đồng đội tiếp sức.

Ngoài chức vô địch của bộ đôi Đăng Khoa, đội của VĐV Nhật Bản Juri Omiyama giành hạng nhất nữ với tổng thành tích 2 tiếng 36 phút. Vũ Đình Duân bảo vệ thành công vô địch nội dung solo sau 2 tiếng 5 phút. Nguyễn Thị Kim Cương là nhà vô địch Aquaman nữ với 2 tiếng 32 phút.

Hoài Phương