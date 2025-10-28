Bộ đôi cao tầng góp phần hoàn thiện diện mạo Flora Avenue Sun Urban City

Tòa căn hộ cao tầng Road Residence, Park Residence phân khu Flora Avenue dự án Sun Urban City có mặt tiền đại lộ cùng không gian sống hiện đại, kết nối linh hoạt tiện ích và các tuyến giao thông.

Vị trí mặt tiền đại lộ, tâm điểm tiện ích

Tại cửa ngõ phân khu Flora Avenue, các tòa căn hộ cao tầng Park Residence nằm ở giao lộ trục đường 32 m và 36 m. Vị trí này đồng thời liền kề các công viên chủ đề quy mô lớn trong lòng đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City. Trong khi đó, Road Residence giữ vị trí giao điểm ngay trung tâm phân khu, nơi trục 36 m giao đại lộ hoa - biểu tượng cảnh quan toàn khu.

Từ các tòa tháp căn hộ cao tầng, cư dân thuận tiện tiếp cận mạng lưới hạ tầng hiện hữu như đường Điện Biên Phủ 68 m, quốc lộ 1A, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, vành đai 5 vùng Thủ đô, cùng các nút giao Phú Thứ và Liêm Tuyền - một trong những điểm dừng của tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam tương lai.

Phối cảnh các tòa căn hộ cao tầng sở hữu vị trí đắc địa trong phân khu Flora Avenue. Ảnh: Sun Property

Nhờ kết nối giao thông đồng bộ, cư dân dễ dàng di chuyển đến khu đô thị Đại học Nam Cao, các khu công nghiệp, bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Đây được xem điểm đến phù hợp với giới trí thức, doanh nhân, chuyên gia và các gia đình trẻ mong muốn vừa ổn định cuộc sống vừa thuận tiện công việc.

Ngoài lợi thế vị trí, các tòa căn hộ còn nằm giữa hệ tiện ích nội khu sầm uất. Nổi bật là đại lộ hoa rộng khoảng 10 ha, cùng chuỗi vườn chủ đề và công viên quy mô lớn như công viên Sinh thái với tổ hợp Kid Universal, công viên Thể thao 22 ha và công viên nước Sun World Hà Nam. Khu vực còn quy hoạch công viên Văn hóa, trục lễ hội và quảng trường Thời đại, nơi diễn ra các sự kiện và hoạt động cộng đồng quy mô lớn.

Phối cảnh Park Residence và Road Residence được bao quanh bởi hệ tiện ích đa dạng. Ảnh: Sun Property

Bộ đôi cao tầng Road Residence và Park Residence được xem là mảnh ghép hoàn thiện diện mạo phồn hoa của Flora Avenue. Một bên đón nhịp sống sôi động từ các trục đường huyết mạch, một bên hòa mình giữa hệ thống công viên và quảng trường trung tâm, tạo nên không gian sống cân bằng giữa năng động và thư giãn.

"Tất cả tạo nên không gian 'live - work - play', mô hình đô thị hiện đại kết hợp sinh hoạt, làm việc và giải trí liền mạch", đại diện Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) chia sẻ.

Thiết kế đa năng - Tối ưu trải nghiệm, linh hoạt khai thác

Dòng căn hộ tại Flora Avenue được đánh giá là bước đột phá về kiến trúc trong hệ sinh thái cao tầng của Sun Urban City. Chủ đầu tư áp dụng tư duy thiết kế mở rộng không gian theo chiều đứng, giải pháp mang đến trải nghiệm sống thoáng rộng và linh hoạt.

Các căn hộ có trần cao gần 5 m, cho phép chủ nhân bố trí hai tầng sinh hoạt độc lập. Nhờ đó, diện tích sử dụng của căn 29 m2 có thể đạt 44 m2, căn 45 m2 đạt 68 m2 và căn 55 m2 mở rộng tới 90 m2, tối ưu không gian mà vẫn đảm bảo sự tiện nghi và thẩm mỹ.

Phần mái cao 8,2 m được bố trí làm không gian tiện ích chung, tạo nên "khoảng thở xanh" giữa đô thị, đồng thời nâng giá trị thẩm mỹ của công trình. Khối đế shophouse với chiều cao 7 m mở ra khả năng khai thác linh hoạt cho kinh doanh, ẩm thực hoặc lưu trú ngắn hạn.

Phối cảnh thiết kế không gian tầng mái mang đến trải nghiệm khác biệt. Ảnh: Sun Property

Theo đại diện Sun Property, các căn hộ cao tầng tại Flora Avenue hướng đến thế hệ cư dân trẻ, năng động, tìm kiếm không gian sống hiện đại, có khả năng tích lũy và khai thác giá trị thương mại.

Vị trí mặt tiền đại lộ, liền kề chuỗi tiện ích cùng tầm nhìn thoáng rộng giúp Road Residence và Park Residence trở thành tâm điểm thu hút cư dân, giới chuyên gia và du khách khi đại đô thị Sun Urban City từng bước hoàn thiện.

Nhịp sống sôi động kỳ vọng tạo giá trị thương mại. Ảnh: Sun Property

Với triết lý "Làm đẹp những vùng đất", Sun Group kỳ vọng Road Residence và Park Residence tại Flora Avenue trở thành biểu tượng mới cho phong cách sống văn minh, năng động của khu vực.

Song Anh