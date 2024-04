Bộ đôi camera giám sát Imou giúp bảo vệ ngôi nhà

Camera trong nhà Imou Ranger Dual và camera ngoài trời Cruiser Dual giúp bảo vệ an ninh ngôi nhà từ trong ra ngoài.

Để đảm bảo an toàn, an ninh cho ngôi nhà, camera an ninh dần trở thành thiết bị không thể thiếu của nhiều hộ gia đình. Thậm chí, nhiều gia chủ còn đầu tư hệ thống camera cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà để tối ưu hóa khả năng giám sát.

Imou Ranger Dual – Bảo vệ an ninh trong nhà

Với độ phân giải 6MP và 10MP, camera đảm bảo hình ảnh chất lượng cao, rõ ràng. Nhờ tích hợp đèn spotlight camera ghi hình có màu ban đêm đảm bảo quan sát 24/7.

Imou Ranger Dual là thiết bị giám sát an ninh trong nhà. Ảnh: Imou

Một trong những điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là camera có hai mắt quan sát, đảm bảo khả năng giám sát toàn diện 360 độ, với một ống kính quay quét tự động xoay ngang 0-355 độ, dọc từ 0-90 độ và một ống kính cố định có thể điều chỉnh bằng tay có thể điều chỉnh được góc ngang 0-355° và góc dọc 0-15°.

Là dòng camera dành cho không gian bên trong nhà, Ranger Dual có thiết kế nhỏ gọn với các tính năng như đàm thoại hai chiều và phát hiện người và vật nuôi. Người dùng có thể theo dõi và giao tiếp với các thành viên trong gia đình từ xa, tạo sự gắn kết và gần gũi.

Imou Cruiser Dual - camera an ninh ngoài trời

Cùng là dòng camera "hai mắt" Cruiser Dual dành cho việc giám sát ngoài trời vẫn sở hữu những đặc điểm kỹ thuật riêng như thiết kế đạt chuẩn IP66 chống bụi chống nước, cho phép camera hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Cruiser Dual với thiết kế đạt chuẩn IP66, chống bụi chống nước. Ảnh: Imou

Cruiser Dual hỗ trợ ghi hình ban đêm có màu với bốn chế độ màu sắc, đảm bảo mang đến hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Đặc biệt, góc quay linh hoạt và tầm nhìn ban đêm lên đến 30m, cho phép camera giám sát mọi ngóc ngách xung quanh ngôi nhà.

Bên cạnh đó, sản phẩm còn tích hợp công nghệ AI Imou Sense phát hiện người, phương tiện và tích hợp còi báo. Đây là những đặc điểm giúp loại camera quan sát này bảo vệ ngôi nhà trước những mối nguy về an ninh.

Hai dòng sản phẩm camera hai mắt gồm Ranger Dual và Cruiser Dual với những tính năng riêng biệt là bộ đôi bảo vệ nhà cửa của gia đình bạn từ trong ra ngoài, bên cạnh các điểm cộng về thiết kế, giá thành.

Hiện hai dòng camera Imou Ranger Dual và Cruiser Dual được phân phối tại các chuỗi đại lý camera an ninh trên cả nước, các sàn thương mại điện tử. Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm, độc giả có thể truy cập tại đây.

