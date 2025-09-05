Bộ đội Biên phòng chung tay xóa nhà tạm, dột nát

Bản Ka Ai, xã Dân Hóa, có 142 hộ dân tộc Chứt, Bru - Vân Kiều, Mày… sinh sống trên mảnh đất bằng phẳng thuộc đầu nguồn sông Gianh, phía sau là núi, trước là cánh đồng lúa nước uốn lượn theo suối.
Trước đây người dân sống trong nhà tạm dột nát, làm bằng ván gỗ, tre, mái lá hoặc fibro xi măng. Nay xen lẫn với nhà cũ là những ngôi nhà mới bằng trụ bêtông, lợp tôn, bốn phía sơn màu vàng. Nhiều nền nhà mới được san gạt, đổ trụ bêtông.
Nhà được thiết kế khung bằng trụ bêtông cốt thép, xung quanh làm tấm cemboard, mái lợp tôn. Những ngôi nhà mới đã hoàn thành, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng), chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ, công năng phù hợp với phong tục tập quán của người dân.
Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được Ban Chỉ đạo tỉnh giao triển khai xây dựng 256 nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Dân Hóa, Trường Sơn, Kim Ngân giáp biên giới Lào.
Tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng hơn 26 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia và kinh phí xã hội hóa do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi. Hiện tỉnh đã khánh thành và bàn giao 100 ngôi nhà tại xã Trường Sơn, trị giá mỗi nhà 120 triệu đồng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bàn giao trước mùa mưa lũ. Cụ thể, bộ đội sẽ giúp dân giải phóng mặt bằng, vận chuyển vật liệu, trộn bêtông...
Tại bản Ka Ai, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo xây dựng 92 nhà cho hộ nghèo, trong đó 77 nhà sàn và 15 nhà trệt, trị giá mỗi căn 90 triệu đồng. Đến nay, nhiều nhà đã hoàn thành chờ bàn giao, một số nhà đang gấp rút hoàn thiện.
Bộ đội Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đưa vật liệu lên lát sàn nhà cho người dân bản Ka Ai.
Sau gần 3 tháng triển khai, tại bản Ka Ai, nhiều ngôi nhà đã hoàn thiện. "Căn nhà gỗ được nhà nước hỗ trợ xây dựng gần 15 năm trước nay đã xuống cấp. Nhà mới đã xây xong, chờ bàn giao để chuyển đồ sang ở", ông Hồ Ton nói.
Trong thời gian xây nhà mới trên nền đất cũ, bà Hồ Thị Hắn cùng chồng và bốn người con ở trong lều tạm. "Phần khung nhà mới xây xong, khoảng 10 ngày nữa gia đình tôi sẽ có nhà mới ở", bà cho biết.
Bà Hồ Thị Sau mất chồng, có hai con, thuộc diện hộ nghèo, trước đây sống trong nhà tạm, nay được xây dựng nhà mới. "Nhà đã xây xong, tôi chờ bàn giao để vào ở", bà nói.
Bà Hồ Thị Sáu, bản Ka Ai, được hỗ trợ xây dựng căn nhà Đại đoàn kết, do chính quyền xã thực hiện cạnh nhà cũ dột nát. Mặc dù có nhà mới, bà vẫn giữ lại nhà cũ để cất giữ thóc lúa.
Ngoài hỗ trợ xây dựng nhà, Bộ đội Biên phòng còn tặng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như bếp, nồi, chậu, bát… cho 256 hộ dân, tổng trị giá 256 triệu đồng. Đồ dùng được mua về, cất giữ tại đồn để trao cho người dân dịp bàn giao nhà.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngoài bản Ka Ai, ba tháng qua các đồn Biên phòng trên hai tuyến biên giới đã hỗ trợ xây dựng, cải tạo 450 nhà ở, hơn 1.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với 2.630 ngày công lao động.
Biên phòng huy động 75 lượt ôtô, phương tiện vận chuyển vật liệu và vận động nguồn xã hội hóa, kết hợp nguồn lực của đơn vị để hỗ trợ thêm kinh phí, vật chất 2-5 triệu đồng/hộ, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.
Những ngôi nhà mới ngói xanh đang dần phủ kín Bản Ka Ai.
Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Trị hỗ trợ xây dựng 14.994 căn, trong đó xây mới 8.681 căn; sửa chữa, cải tạo 6.313 căn. Chương trình được triển khai theo ba nhóm đối tượng chính là hộ nghèo và hộ cận nghèo 5.438 căn, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ 4.906 căn, hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 3.813 căn xây mới.
Đắc Thành