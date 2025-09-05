Bộ đội Biên phòng chung tay xóa nhà tạm, dột nát

Bản Ka Ai, xã Dân Hóa, có 142 hộ dân tộc Chứt, Bru - Vân Kiều, Mày… sinh sống trên mảnh đất bằng phẳng thuộc đầu nguồn sông Gianh, phía sau là núi, trước là cánh đồng lúa nước uốn lượn theo suối.

Trước đây người dân sống trong nhà tạm dột nát, làm bằng ván gỗ, tre, mái lá hoặc fibro xi măng. Nay xen lẫn với nhà cũ là những ngôi nhà mới bằng trụ bêtông, lợp tôn, bốn phía sơn màu vàng. Nhiều nền nhà mới được san gạt, đổ trụ bêtông.