Bố Djokovic: ‘Con tôi bị tống tiền’

Ông Srdjan ám chỉ con trai Novak Djokovic không dự Australia Mở rộng 2022 vì cảm thấy bị tống tiền trong yêu cầu tiêm phòng Covid-19.

"Vì những điều kiện và sự tống tiền mà họ đưa ra, con tôi có thể không tới đó", Srdjan Djokovic nói về khả năng tay vợt số một thế giới dự Australia Mở rộng 2022 trên kênh TV Prava hôm 28/11. "Tôi sẽ không làm như thế và Novak là con trai tôi. Bạn nên tự tìm hiểu xem nó có muốn thi đấu hay không".

Ông Srdjan từng ngăn Djokovic dự Olympic Tokyo nhưng tay vợt số một thế giới trái lời. Ảnh: Tennishead

Djokovic chưa lên tiếng về vấn đề tiêm phòng của bản thân, đồng thời không cam kết góp mặt ở Australia Mở rộng. Tennis Australia, đơn vị tổ chức Australia Mở rộng, sẽ chốt danh sách sơ bộ vào 3/12 và có thể biết chính xác Djokovic đã tiêm phòng Covid-19 hay chưa.

Trong phát biểu gần đây, CEO Tennis Australia Craig Tiley không nghĩ tay vợt Serbia muốn lỡ cơ hội đoạt Australia Mở rộng thứ 10: "Novak là kỷ lục gia ở đây. Cậu ấy đang có 20 Grand Slam như Roger và Rafa. Một trong ba người sẽ vượt lên và tôi không nghĩ Novak muốn trao cơ hội cho hai người còn lại".

ATP cho biết khoảng 85% tay vợt đã tiêm phòng Covid-19 và con số sẽ tăng lên 95% ở thời điểm cận Australia Mở rộng vào tháng 1/2022. Tiley cũng nhắc tới số liệu này nhưng không chắc Djokovic nằm trong những người đã tiêm.

Cơ quan y tế thành phố Melbourne được cho là đang xem xét áp dụng lại biện pháp cách ly 14 ngày với du khách quốc tế. Điều này có thể làm gián đoạn kế hoạch tổ chức Australia Mở rộng, như từng xảy ra đầu năm nay. Djokovic từng phàn nàn về điều kiện cách ly ở Melbourne, cho rằng các tay vợt bị sa sút thể lực và tinh thần nghiêm trọng.

"Quyền tự do thuộc về mỗi người, dù là tôi hay bất kỳ ai", Djokovic trả lời khi được hỏi về quan điểm tiêm phòng Covid-19 khi dự ATP Finals tuần trước. "Không chỉ là tiêm chủng mà là bất cứ điều gì khác trong cuộc sống. Bạn nên có quyền tự do lựa chọn. Trong trường hợp này, chúng ta cần được tự do lựa chọn những gì muốn đưa vào cơ thể".

Nhân Đạt (theo Daily Mail)